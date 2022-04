Todas las claves del entrenador del Sporting a pocas horas del derbi: "No nos conformamos con vencer en un encuentro"

A José Luis Martí (Palma de Mallorca, 46 años) le quedan siete partidos como técnico del Sporting hasta finalizar su contrato. Llegó a la entidad el pasado 22 de febrero, después de que Javier Fernández se decidiera a echar finalmente a David Gallego tras semanas (casi meses) estando el técnico catalán aferrado a su puesto y con la soga al cuello. Una vez que el presidente levantó el pulgar tras la derrota del Sporting en El Molinón contra la Ponferradina –en la única victoria del proyecto de Jon Bolo en los últimos siete partidos–, Javi Rico zanjó con el agente de Pep Martí unas negociaciones iniciadas tiempo atrás y muy avanzadas ya desde la víspera de la victoria del Sporting en Miranda de Ebro, cuando Gallego salvó su cabeza gracias a la goleada en Anduva, la mayor de la temporada. Ya por entonces el acuerdo estaba definido.

Conciliador y de carácter diplomático, no tan impulsivo como su antecesor, el técnico balear se presenta en el derbi de El Molinón con unos números más bien pobres: solo ha ganado un partido de los siete que lleva en la entidad. Y su futuro en Mareo como técnico del siguiente proyecto parece muy complicado, pendiente de una enérgica reacción en este tramo final que arranca con un encuentro siempre importante como es el derbi asturiano, cita que ya se cobró cabezas con anterioridad, como la de Rubén Baraja. “No tengo dudas de que ganar este partido es importante de cara al futuro, pero a mí particularmente de nada me va a servir si gano este partido y no consigo después del derbi ganar ninguno más”.

Consciente de la precaria situación del proyecto en Liga –que ve hoy al Oviedo a once puestos y a trece puntos–, a Pep Martí no le angustia tanto lo que suceda en este gran clásico asturiano, por más que sea lo único que le ilusiona a la afición, sino que está muy centrado en escalar puestos de aquí al final y en hacer méritos para ganarse seguir. El técnico busca vencer al Oviedo, y, si se puede, seguir sumando de tres en los siguientes partidos para darle otro aire al proyecto y ganar crédito. “Si ganamos este partido y no ganamos los otros seis... Solo sumaríamos tres puntos y dejaríamos de sumar dieciocho”. Por eso, traslada un mensaje global y ambicioso, y no cortoplacista. Aunque asume que ningún encuentro es igual de importante como el que tiene mañana por delante. “Es un partido muy importante para todos, pero lo más importante es sumar lo máximo posible. Si elijo un partido que ganar sería éste, pero el Sporting no debe conformarse nunca con ganar solo un partido de 7 que tiene por delante. Es un partido especial, pero es un partido más. El objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Conseguir una victoria para nuestra moral y la de nuestros aficionados es muy importante”, afirma. La fiesta no será completa ni el espectáculo tan exuberante por todo el lío con las entradas. “Lo más importante es que todos disfrutáramos de un ambiente sano de fútbol, de una comunidad autónoma que tiene una pasión tremenda por este derbi. Todos debemos dar ejemplo de ello, jugadores, entrenadores, afición... Ojalá se pueda llegar a un entendimiento para la temporada que viene”.

Martí busca en sus reservas un antídoto para revertir lo sucedido en los últimos grandes clásicos asturianos. “El hecho de que los últimos resultados en los derbis les hayan favorecido a ellos no debe motivarnos más anosotros, al igual que no tendría que relajarnos si fuera a la inversa. Hay que controlar esos nervios y exceso de motivación y debemos tener paciencia ante un rival de las características del Oviedo. Manejar estas situaciones será muy importante para tratar de ganar el partido”, explica el técnico balear. Elogia Martí las cualidades del conjunto de Ziganda. Destaca el orden de los azules y su seguridad defensiva, poderes que lo convierten en un equipo nada fácil de batir y que además se presenta en El Molinón al alza gracias a su buen hacer en el último tramo de Liga.

“El Oviedo está haciendo un buen trabajo y no creo que vaya a cambiar su idea. Es un equipo muy ordenado y es mérito del míster. Lleva tiempo trabajando con el grupo y eso se nota. Un equipo que encaja muy pocos goles y que es muy efectivo habla muy bien de su trabajo”, elogia Martí. “Yo he vivido y percibido siempre desde fuera que este es un gran derbi. En el fútbol español es uno de los más importantes”, zanja.