Martí, sobre los incidentes: "Hay que saber ganar y perder en el fútbol"

Derrota y peleas. “Me voy jodido las dos cosas. Lo que más nos duele es salir derrotados en un duelo muy igualado. Tuvimos la mala fortuna en el gol. No creo que hubiera un equipo muy superior a otro. Nos duele mucho más todavía no haber brindado lo que todos esperábamos. Los incidentes de después, jodidos, pero hay que saber ganar y perder. Hay circunstancias que a todo el mundo duele. Hay gente que quiere celebrar la victoria y hay más gente que debe proteger y no incidir más. Hay gente que su trabajo es proteger, no pegar a los jugadores. En eso, es mejor dejarlo ahí. Las imágenes valen por sí solas”. Las causas. “Todos estamos calientes, jodidos.

He vivido una situación en cuanto al cariño de la gente, cómo nos ha transmitido… Debíamos darle la victoria. Nos cuesta mucho hacer gol y eso nos hace irnos de vacío”. Fin de su etapa. “Mi etapa no sé si acaba o no. Sé que tengo que trabajar para la semana que viene. Los jugadores se han vaciado. No les podemos recriminar. Pueden estar más o menos acertados, pero el cómputo general del partido es igualado”. El partido. “La primera parte hubo más fútbol de aproximación, la segunda hubo más control. Hubo más alternativas para los dos equipos. En la segunda mitad casi ninguna para ningún equipo”. Lío en el túnel. “Soy de los antiguos. No me gusta recriminar a nadie y menos después de una derrota. Centrarnos en eso es una equivocación. Solo digo que hay que saber ganar y perder en el mundo del fútbol. Me quedo con eso”. A siete del descenso. “Hay rachas y momentos. Nos tenemos que quedar con que nos vamos dolidos porque la afición no se merecía irnos de aquí con una derrota. Vamos a trabajar en corregir de no haber generado bien la presión para intentar ganar a cada partido que queda”.