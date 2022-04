El bisturí del Sporting en el derbi: El Molinón, de Primera, se deja el alma y la garganta

El Molinón se llenó como hacía tiempo que no lo hacía para animar al Sporting. La entrada ya fue la mejor de la temporada largo con 23.470 seguidores en el estadio. No fue un lleno hasta la bandera, pero no estuvo tan lejos. El gentío sportinguista, además, se dejó la garganta. Desde incluso antes de que comenzara el partido, la afición arropó con todo a los jugadores. Ese aliento no decayó en ningún momento. Ayudó primero a expoliar al equipo en la búsqueda de un 1-0 que no llegó nunca. También fue generoso con Iván Cuéllar cuando éste sacó una mano de esas que valen puntos. Apretó y mucho la afición. También cuando Berrocal y su “fuego amigo” dispararon (él no quería) a su equipo, en otro fallo (y van...) del central andaluz, que no tiene ninguna suerte. Sin presencia de los rectores del Oviedo, el palco contó con personalidades destacadas: desde políticos como Rafael Cofiño o deportistas del máximo nivel como Saúl Craviotto y Javier Hernanz. Y toda la cúpula, o casi toda, del Sporting. O Jorge Guerrero y Emilio Llerandi, de la Federación de Peñas Sportinguistas.

Cuellar fue el de los Guajes Iván Cuéllar fue ayer el “Pichu” Cuéllar del Sporting de los Guajes. En su estreno en un derbi asturiano como titular, sacó una de esas manos de hacía años atrás cuando fue una leyenda de la generación brillante que lideró Pitu Abelardo. Luismi enganchó una potente volea que iba como un mísil para dentro. Pero Cuéllar se inventó una escandalosa mano. Y El Molinón le regaló los oídos con ese grito mítico de “Pichi, Pichu”. Nada pudo hacer después con el 0-1. Martí, tampoco en el derbi No fue ni mucho menos el peor Sporting, pero por X o por Y, los resultados le están dando la espalda a José Luis Martí. El técnico perdió su rachita de cuatro encuentros sin perder, en el peor partido posible, por más que en la víspera dos días atrás suavizara el impacto que podía tener una derrota. Su futuro parece muy lejano a Gijón. Tipo educado, cordial y responsable en el discurso, fue un señor en rueda de prensa. Y aunque ha dejado alguna cosa buena, lleva solo 6 de 24 puntos. Ha ganado 1 de sus 8 encuentros desde que llegó a Mareo. Números de descenso. La línea roja, el abismo, se vuelve a quedar cerquita, a siete puntos.