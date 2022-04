Villalba y su bajón de nivel: los motivos y su complicado futuro en el Sporting

La caída del Sporting en esta horrible temporada no solo se explica desde el prisma colectivo, sino también por el bajón en determinados rendimientos individuales de futbolistas que en el primer tramo de Liga estaban marcando diferencias. Es el caso de Fran Villalba, el futbolista más imaginativo de toda la plantilla.

El lunes regresa a los Juegos del Mediterráneo de Almería. Allí estuvo en dos etapas, en ambas en calidad de cedido por el Birmingham inglés. Llegó en el mercado invernal de 2020 y su buen hacer en los primeros meses le ayudó a ganarse la oportunidad de estar en la plantilla en la siguiente campaña, la 2020-2021. Pero con Rubi, el ex entrenador rojiblanco que mantiene al proyecto de Turki Al-Sheikh en posición de ascenso directo a Primera División, ya nunca tuvo esa presencia que sí le dio en sus inicios el portugués José Gomes.

Los datos confirman que la influencia inicial de Fran Villalba en el Sporting, jugador que llegó a ser de los más importantes del campeonato; se ha diluido en los siguientes meses de competición. En la jornada 13 había participado de forma directa en 7 tantos: 4 goles y 3 asistencias. Mientras, en la siguientes 23 sus dígitos se han reducido de forma notable: tan solo un gol y dos pases decisivos.

Tras la llegada al banquillo de Pep Martí, esa cuesta abajo es más pronunciada: no marca ni da ninguna asistencia desde hace 12 jornadas. No termina de encontrarse igual de cómodo en un estilo de juego más directo y no tan combinativo como el que desplegaba el equipo con David Gallego. Aunque algunos analistas apuntan que el cambio de estilo no es el único motivo, que es habitual que el jugador baje su efectividad con el paso de las jornadas. “Suele hacer mejores primeras vueltas que segundas. Es habitual en él”, confirma un reputado técnico de la categoría. En la primera vuelta terminó con 31 remates y siendo un incordio por su capacidad para desequilibrar (46 regates). Hoy, a falta de siete jornadas para que concluya la competición, suma 24 remates y menos de la mitad de regates con éxito (20).

Tampoco ayuda el malestar creciente en los últimos meses por el pulso entre sus agentes (David Pirri y David Rivas) y la entidad rojiblanca. ¿El conflicto? La diferente interpretación del acuerdo que alcanzaron el pasado verano esos mismos agentes, el Sporting y el Birmingham, que tenía sus derechos. Las partes acordaron entonces una opción de compra para la entidad gijonesa, en torno a medio millón de euros, y un salario para el futbolista en su continuidad de rojiblanco. Teniendo en cuenta el nivel que había exhibido en la primera vuelta, el Sporting activó la opción de compra.

La entidad gijonesa negoció una rebaja en la cantidad con el Birmingham y se hizo con los derechos para los próximos cuatro años, como informó LA NUEVA ESPAÑA. En lo que se refiere a los pagos al jugador, el club se ciñó a lo pactado en verano. Sin embargo, el entorno de Fran Villalba solicitó una revisión de esas cifras porque ingresaría menos de la mitad de lo que gana en el club inglés. Pasaría a cobrar unos 300.000 euros por temporada. Su caso se espera movido para el verano. El entorno del futbolista lleva tiempo buscándole acomodo, tanteando a varios clubes. Entre otros, se ha puesto en contacto con el Levante.