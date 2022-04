José Luis Martí, entrenador del Sporting de Gijón, dio este mediodía la primera rueda de prensa presencial para los medios fuera de los días de partido. Fue además una rueda de prensa con mucho mensaje. "No había visto las imágenes, pero sentí mucha impotencia y tristeza".

Plantilla anímicamente: Ha sido una semana dificil, sobre todos los tres primeros días. De pasar ese momento no agradable por perder un partido importante. A partir de ahí mi función como entrenador es levantar el ánimo de los jugadores. Están entrenando con esa ilusión y con esas ganas de revancha. Sabemos que vamos a tener nuestras opciones de conseguir la victoria ante el Almería.

Trabajo para recuperar confianza: En la vida, lo único que importa es el presente. Cometemos errores que debemos corregir, pero aquí vivimos del día a día. Nos debemos centrar en lo que podemos hacer a día de hoy y focalizarnos en competir de la mejor manera posible para enfrentarnos a un rival tan poderoso como el Almería. Este grupo se merece una victoria.

Imágenes: No había visto las imágenes hasta después de la rueda de prensa. Sentí mucha tristeza y mucha impotencia. Es la sensación de que no es lo que podemos transmitir como club señor y que todo el mundo entendemos que es el Sporting de Gijón. Para nosotros, no es una situación nada agradable. Cualquier acto que se produzca de manera violenta no está justificado por ninguna situación. Tenemos que reconocer el error que hemos cometido y afrontarlo como tal.

Sanciones: Las sanciones de lujo, sinceramente. Me esperaba muchísimo más. El club ha trabajado jurídicamente muy bien, ha hecho lo que ha podido y afortunadamente, han sido pocos partidos de sanción. Es una sanción leve para lo que podía haber sido, no voy a decir mentiras. Espero que no les pase factura a los jugadores. Tienen ganas de demostrar.

Berto y Rivera: He hablado con ellos. Ellos son los primeros que son conscientes. Han pedido disculpas, públicamente y de forma privada. Les transmitimos que tienen que pasarlo, que les va a servir de experiencia en la vida. Como club, Sporting de Gijón que es hablar de club señorial y de máximo respeto, eso es lo que tenemos que transmitir. De aquella manera, no lo hicimos.

Almería: Nosotros estamos centrados. Nos gustaría que todo el mundo estuviera pendiente del Almería. Nosotros podemos trabajar con lo nuestro. Gracias a Dios, tenemos una situación privilegiada, el club ha hecho un esfuerzo importante para poder viajar en charter. Somos conscientes de la importancia de cada partido y por eso vamos a intentar dar el máximo.

Djuka y Marc Valiente: Todo indica que van a estar disponibles. Mañana, última sesión pero podremos contar con ellos.

Una etapa más complicada de lo esperado: Las expectativas eran más altas, eran ganar todos los partidos, no pienso en otra cosa. La vida nos da experiencias, pero el rendimiento no era el que esperaba nadie. Pero no me centro en mí, somos el Sporting de Gijón. No es Martí o deja de ser Martí. Debemos de mejorar en cuanto a resultados. Vivimos de puntos, y ahora no son los que todos teníamos en la cabeza

Dos meses de su llegada: Es el mayor reto de mi carrera, por supuesto. Es un club de los que representa al fútbol español. Cuando trabajas dentro, te das cuenta más de eso. Es un club en el que a todo el mundo le gusta aportar.

Su futuro en caso de derrota en Almería: ¿Cuándo no se cuestiona a un entrenador? Está cuestionado siempre. Es algo tan habitual que vivimos con ello. Pero el futuro no es el del entrenador o de un jugador. El Sporting de Gijón está por encima de todo. Preocupa el futuro del Sporting, no el del resto.

Partido ante el Almería: Me espero un Almería con muchísima posesión. Un equipo que hace muchísimos goles. Es muy presionante, pero que le cuesta sin balón. Debemos ser capaces de hacer posesiones largas. Son muy rápidos y tenemos que aprovechar sus transiciones. Estoy seguro que vamos a tener opciones.

Centros lateral: Es una situación diferente en el partido ante el Oviedo. El equipo está bien colocado, pero hay mala fortuna. No es como el día del Alcorcón que es un error de marca.

De que te puedas arrepentir: No me arrepiento de nada. Puedo intentar mejoras más situaciones que quizás no he podido corregir de la manera que me hubiera gustado. Creo mucho en mi trabajo y lo siento así. La mejor manera de competir es como estamos trabajando en el día a día.

Partido del Sanse: No me lo planteo, pienso en mi partido. Manejaremos la situación como se dé. Independientemente del resultado, no va a cambiar nada la idea de que tenemos que ganar sí o sí. Dependemos de nosotros. Para mantener la ventaja, victorias. No queda otra.