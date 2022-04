Reyes del gol en Mareo

Sara Roces aparca su coche en el parking de Mareo. Llega puntual a la cita. Lleva consigo su stick, su camiseta del Telecable Gijón y una sorpresa. En las instalaciones espera un sonriente Uros Djurdjevic. “Toma, Djuka, este regalo es para ti. Son 3 entradas para la Final Four de la Copa de Europa, que se disputa la semana que viene en Gijón. Así, si quieres, puedes ir con tu familia”, dice la jugadora del Telecable al futbolista del Sporting. “¡Muchas gracias!”, responde el delantero rojiblanco mientras se guarda las entradas en el bolsillo de su chaqueta. Así, con LA NUEVA ESPAÑA como testigo, comienza el encuentro celebrado ayer en las instalaciones de Mareo entre los dos grandes líderes ofensivos de dos entidades deportivas que son referentes para la ciudad.

La cita tiene mucho de especial. Porque el Telecable, el club deportivo más laureado de Asturias, se juega en casa ganar su sexta corona Europea. Y porque se juntan dos grandes referentes del deporte gijonés. “¿Y cuándo jugáis?”, pregunta curioso Djurdjevic. “Comenzamos el sábado con las semifinales, pero si todo va bien, que esperamos todos que sí, jugaríamos ya la gran final el domingo, en el Palacio de los Deportes, a las 18:30. Vosotros creo que jugáis contra el Ibiza a las 16 horas. Y después, si queréis, podéis venir. Nos gustaría que viniera cuanta más gente mejor”, remarca Sara. Y si el Telecable vence al Cerdanyola, en apenas cuatro horas se podrían disputar dos encuentros de mucha relevancia para Gijón por lo que, en sus distintas medidas, se juegan unos y otros.

Atento y educado, el delantero del Sporting se interesa por todos los logros y éxitos que ha recabado en estos años el Telecable. Sara adopta un plano más protagonista. Le explica que antes ya han ganado cinco Copas de Europa y que ahora pueden ganar la sexta, siendo además muy especial por el hecho de jugar en Gijón. La gesta del club de hockey sobre patines impacta a Djuka, muy implicado y cercano, interesado en saber más sobre los logros de un equipo que de la misma forma que ellos representa a la ciudad.

“Estoy seguro de que vais a ganar la Copa de Europa. Os deseo mucha suerte”, apunta. Después, cuenta cómo a su mujer (Miljana) también le gusta patinar, y que lo hace siempre que puede, por las calles de la ciudad. Admite la jugadora del Telecable que es “muy sportinguista”, que comenzó en el deporte jugando a fútbol también como delantero y que le hace especial ilusión verse las caras con Djuka porque, en cierto modo, se ve reflejada en él. Estoy contenta de verle. Los dos somos referentes deportivos y el encuentro es una forma de mostrar todo el poderío que tiene en ataque dos de los mejores equipos de Gijón”. El 9 del Sporting agarra el stick. La 9 del Telecable coge el balón. Imitan un golpe con el palo de hockey a la pelota de fútbol. Y siguen hablando con absoluta complicidad. Lo hacen, claro, sobre marcar goles. Esa obsesión común entre los dos deportistas.

“Para mí marcar goles es casi algo natural”, dice Sara. “Claro. Yo pienso lo mismo. Porque desde pequeño siempre jugué como delantero; nunca me imaginé como portero o como central. Yo juego para ganar y marcar goles. Al fútbol se juega para marcar”, confiesa Djuka con una sonrisa. Ella sonríe con complicidad. No es el único punto en común entre estos dos gigantes del deporte gijonés. Porque ambos comparten una misma forma de expresarse sobre el terreno de juego. “Me gusta el carácter competitivo y el espíritu que tienes”, explica Sara. La garra, la fe, las ganas de ganar, son virtudes que también definen la personalidad de esta jovencísima deportista, 20 años. “Cuando juego a tenis me gusta hacer muchos puntos; cuando lo hago a baloncesto quiero meter muchas canastas; cuando juego a fútbol marcar goles; y cuando juego a hockey también tengo ese mismo objetivo, el de marcar para ganar”, concluye Roces.

Jornada doble antes de la cita europea