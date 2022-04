Partido ante el Ibiza: " Es vital. Nos lo jugamos todo. Son los tres puntos que tenemos más próximos y en casa hay que volver a hacerse fuertes. Estamos trabajando la máximo para ganar y cerrar la permanencia cuanto antes. Hay que ganar este partido para afrontar lo que queda de temporada con más tranquilidad.

"Si ganamos daríamos un paso adelante para cerrar la permanencia

Permanencia cerrada si se gana

"Son vitales los tres puntos, pero hasta que matemáticamente no esté hecho no estaremos tranquilos"

Situación equipo: "Obviamente todos los jugadores quieren jugar más, porque somos muy competitivos y es lo que nos planteamos al inicio de la temporada: jugar los mayores minutos. Hay situaciones que se dan en el fútbol y a veces las cosas no salen. Está siendo dura la temporada, no solo individual , sino también colectivos por no verte arriba"

Renovación en el club: "Hasta el momento lo contrario no me lo han dicho así que yo creo que sí. Pero yo estoy centrado en acabar bien la temporada, en dar todo por esta camiseta y club y por este club que es el de toda la vida, no me gusta verme en esta situación. Ni a mi equipo. No pienso más allá, acabo contrato, pero estoy centrado en acabar la temporada lo mejor posible, ayudar al equipo y sumar los tres puntos el finde"

Balance temporada: "Ha sido muy dura para mí, no era lo que esperaba, pero estoy en casa, estoy feliz, es mi club y si el club me quiere presentar una renovación lo valoraré. Pero ahora mi cabeza está en ayudar al equipo y estamos centrados todos en hacer un buen trabajo y llegar en buenas condiciones este fin de semana"

Cambios en el club para el siguiente curso. "La temporada para tomar notas eso en cuanto se acabe, suponga que se harán cambios, como en otras temporadas pero yo no soy el que toma esas decisiones, yo lo que tengo que hacer es ayudar el equipo. Hay otras personas que se encargan de eso"

Babin: "Es una pena que se haya lesionado, porque es un jugador importante en la plantilla y que da mucha experiencia y poder perderse estos últimos partidos es duro. Desde fuera va a ayudar lo máximo posible, aunque está confiado como uno más de la importancia de este partido.

¿Renovación de Babin?

"Luego ya no sé, son situaciones personales. Yo espero que sigan aquí el máximo de compañeros posibles, pero se lo tendrías que preguntar a cada uno"

Goles encajados al final de los partidos: "Se debe a momentos del partido, el otro día lo que se vio es que el equipo no se conforma con el empate, y que queríamos la victoria. Y en los últimos minutos sacar rápido, para meter gol. El equipo quiso, pero se dio al circunstancia de que te meten en los minutos finales, hay cosas que no se pueden controlar y que pasan en el fútbol, ya no podemos hacer nada en ese partido. Ahora hay que pensar que no ocurra y que hay que llegar con ventaja en el marcador en los minutos finales para que no ocurra eso"