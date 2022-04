La confesión de Berrocal: “He sido irregular, pero en cuanto a trabajo no hay reproche, mis compañeros lo saben”

Fue uno de los más entonados en los Juegos Mediterráneos tras ser foco de las críticas en el derbi. Su buen tándem con Borja López secó a Sadiq, pero no alcanzó para sumar. Juan Berrocal se toma unos minutos para saludar a los padres de Pozo (futbolista del Almería y excompañero en el Sevilla), antes de atender a LA NUEVA ESPAÑA, único medio asturiano desplazado a la localidad andaluza. Asume que está siendo un año malo en lo personal y en lo deportivo, y no despeja la incógnita sobre su futuro en Gijón, lo que es ya elocuente.

–Dicen de usted que da la cara siempre, hasta en los peores momentos.

–Es lo que me han inculcado desde pequeño. Es mi forma de ser. Hay que estar sobre todo en los malos momentos. Está siendo un año complicado para mí. Me hubiera gustado que hubiera sido mejor en lo personal, pero el trabajo está hecho. Con todo, mi conciencia está tranquila.

–¿Cómo valora su temporada en lo personal?

–Irregular. Me hubiera gustado ser más regular en mi juego. Intento hacerlo lo mejor que puedo cada día, y en cuanto a trabajo creo que no hay reproche. Mis compañeros lo saben.

–¿Es Martí el entrenador que más ha confiado en usted?

–Este año sí, es el que más ha confiado. Los minutos no engañan. Estoy contento de que me dé esa confianza porque vine a Gijón para tener minutos y ser protagonista.

–Trabajo titánico en defensa en Almería y cero puntos.

–La verdad es que es jodido porque creo que el equipo hizo un gran trabajo. Defensivamente estuvimos muy firmes. Sí que es cierto que nos costó un poco más en la segunda parte. Ellos nos apretaron más. En todo caso, por méritos, creo que nos deberíamos de haber llevado de Almería un empate. Peleamos por ello a muerte, por eso terminamos fastidiados.

–Día de mucha tarea atrás.

–Sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo que, ofensivamente, dispone de futbolistas de muchísima calidad. Había que achicar agua como se podía porque ellos acumulan mucha gente arriba y tampoco queríamos encerrarnos mucho atrás. Se resolvió bien dentro de todo lo que nos han atacado. En cualquier caso, tenemos que mejorar aún en ese aspecto.

–¿Por qué se encerró el equipo tras el descanso?

–Es cierto que la primera parte fue más igualada. Propusimos más fútbol, buscando más pases entre líneas. Tras el descanso ellos dieron un paso adelante. Nos complicaron la salida de balón y tuvimos que tirar más de envíos en largo, contando con que ellos tienen gente fuerte atrás. Ahí está la clave del partido. Creo que el trabajo es para estar contentos y debe ser la línea a seguir.

–¿Estuvo el partido en aprovechar los contragolpes?

–Sí. El fútbol es acierto y detalles. Lo llevamos viendo toda la temporada, por desgracia. Cualquier detalle este año nos penaliza. Hay que seguir remando y tratar de sacar los puntos que nos faltan cuanto antes.

–¿Ha pasado factura el derbi?

–Este equipo se recompone siempre. Después de una temporada de dificultades, en la que estamos pasando malos momentos en el vestuario también porque nos duele esto, que el equipo vuelva a competir como lo hemos hecho en Almería es señal de que estamos fuertes. Estamos capacitados para sacar adelante esta situación.

–¿Seguirá en Gijón la próxima temporada?

–Sería de insensatos pensar ahora en lo que pasará la próxima temporada tal y como está la situación (del equipo). Ni me he parado a pensarlo. Imagino que mis agentes estarán hablándolo. Me centro más en lo que viene, en el Ibiza, que es lo importante para el Sporting.

–Independientemente del final, ¿usted tiene claro seguir?

–Prefiero centrarme en lo que hay. Depende de muchas cosas, no sólo de mí y del club.

–Tienen 7 puntos de distancia con el descenso a falta de 15 por jugarse en lo que queda de Liga.

–Es un error mirar abajo y fijarse en los puntos que quedan. Hay que centrarse ya en el partido ante el Ibiza y pensar en sumar la victoria.

–¿Un triunfo daría ya para la salvación virtual?

–Sacar los tres puntos daría un colchón y una confianza para sacar los siguientes partidos. Veremos.