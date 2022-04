Paco Jémez, entrenador del Ibiza, que visita Gijón el domingo: “El Molinón no le va a dar la espalda al Sporting, espero un partido dificilísimo”

Paco Jémez (Las Palmas de Gran Canaria, 52 años) es uno de los técnicos más célebres y conocidos del fútbol nacional gracias a su fuerte y acentuada personalidad y a ese marcado estilo de juego ofensivo que siempre define a sus equipos. También ahora al recién ascendido Ibiza. A finales de diciembre fichó por el equipo de Amadeo Salvo. El domingo vuelve a El Molinón. “Estoy seguro que va a ser un partido dificilísimo, me espero a un Sporting que va a salir fuerte y a ganar”.

–El Sporting no termina de asegurar la permanencia y está a 7 puntos del descenso a falta de 5 partidos. Martí lleva 1 victoria en 9 encuentros. El domingo visita con el Ibiza El Molinón. ¿Se espera a un rival herido?

–¿Herido? No. Me espero un partido muy difícil en El Molinón. Porque el Sporting está más necesitado que nosotros y todavía no tiene amarrada la permanencia y hay partidos antes de rivales directos que pueden tener su importancia. Saldrá fuerte. Irá seguro a por la victoria. Me espero al mejor Sporting posible. Esa necesidad obliga. Y va a ser muy complicado. Pero nosotros saldremos a ganar y lo haremos con nuestras armas. Tiene mucho mérito lo que está haciendo el Ibiza. Es su primer año en Segunda y estamos compitiendo todos los partidos. A El Molinón saldremos con mucha humildad. Pero vamos a ser fieles a nuestro estilo e intentaremos ganar.

–¿Por qué está el Sporting metido en este lío?

–Desde fuera... No me gusta opinar desde la lejanía. Para hacer un análisis exhaustivo siempre es mejor estar dentro y conocer qué es lo que realmente pasa. Pero seguro que el Sporting al principio de temporada no se esperaba estar en esta situación. En sus previsiones estaría estar más arriba.

–La clave puede estar en quien se ponga por delante en el marcador. Porque si el Ibiza comienza ganando, eso puede marcar el devenir del partido. Y si lo hace el Sporting le puede dar confianza.

–Claro. Marcar primero puede ser muy importante. Creo que será una de las claves del partido del domingo.

–¿Y eso no cree que puede provocar que el Sporting juegue con un clima de tensión? Ir perdiendo se le puede volver en contra. El runrún de la grada...

–No creo. El Molinón no es de los que le niegan el apoyo a su equipo cuando está mal. Es más bien todo lo contrario. El Molinón es un estadio que aprieta y apoya más cuando el equipo está tocado y necesita ayuda. Estoy seguro de que va a estar con el Sporting hasta el final. Porque para ellos es un partido muy importante. No creo que haya bullicio, ni nada.

–Lo ve claro.

–Hay muy pocos estadios en España como El Molinón. En muy pocos se respira ese ambiente de fútbol. Y hay una cosa que tengo clara: no le van a dar la espalda a su equipo. Seguro.

–Siempre ha destacado por un estilo de juego ofensivo. Incluso osado.

–Es que esa es mi forma de ver el fútbol y de entener este juego. Siempre intento transmitir a cada equipo mi sello, también en el Ibiza. Pero eso no signifnica que no respete otras formas de jugar que tengan otros entrenadores. Al contrario. Siempre he sido muy respetuoso. No creo que la mía sea la buena y que la de los demás no sea igual de válida. Que haya otros estilos, otras formas de intentar ganar, es bueno para el fútbol.

–¿Vislumbra algún cambio importante entre el estilo de juego de Gallego y el de Martí?

–Es que sucede una cosa: a un entrenador le cuesta mucho implantar su estilo cuando llega con una temporada ya bastante avanzada y en la que no ha tenido ningún peso en la composición de la plantilla. Siempre es mejor valorar el trabajo de un técnico cuando sí ha formado parte de la planificación. Es decir, cuando empieza desde cero. Pero sí hay algunos cambios entre Gallego y Martí.

–Tendrán que parar a Djuka.

–Es muy buen jugador. Me gusta mucho. Pelea, presiona, es persistente. Y tiene gol. Es muy importante en los números del Sporting. Me parece un delantero muy interesante.

–El nombre de Paco Jémez se ha vinculado en distintos momentos al Sporting, también esta misma temporada. ¿Ha estado alguna vez cerca de firmar?

–No sé si el Sporting ha estado interesado en mí o no.

–¿Pero le llama el club?

–El Sporting tiene entrenador. No valoro ese tipo de situaciones.