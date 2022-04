Martí, entrenador del Sporting: "Ganar al Ibiza sería un paso importante para la permanencia"

José Luis Martí espera sumar este domingo su segunda victoria como entrenador del Sporting de Gijón. El técnico rojiblanco asume la importancia de dejar los tres puntos en casa ante el Ibiza (El Molinón, 16.00) en lo que considera sería "un paso importante para la permanencia". Los rojiblancos saltarán al campo sabedores del resultado entre el Amorebieta y el Fuenlabrada, que podría recortar a cuatro puntos la distancia con el descenso. El técnico dice que conocer ese resultado antes de jugar dependerá de cada uno. Él, asegura, no estará atento a ese detalle.

Semana tras derrota. "Después de una derrota no estamos a gusto, no estamos cómodos. Hemos estado trabajando en los posibles problemas que surgieron en el partido ante el Almería. Sobre todo en tener más acierto de cara a la portería. En eso hemos incidido. Tenemos ganas de competir y mandar más tranquilidad a todo el mundo".

Victoria para la salvación. "No sé si se dejaría atada, pero sería un paso muy importante. No sé si definitivo por las matemáticas. En todo caso, no nos quedaremos ahí. Hay que seguir sumando para quedar lo más arriba posible en la clasificación".

En el camino. "Me referí el otro día a que estábamos en el camino no solo a las situaciones defensivas y ofensivas. Me refiero a la actitud y al orden, a la manera de competir del equipo. Debemos generar más ocasiones y finalizar más veces. Tenemos que tener agresividad ofensiva para conseguir ganar, que no hay otra manera que haciendo goles".

Partido como una final. "Para mí todo son finales, pero esta más todavía. Este partido es importantísimo. Es en el que podemos dar un poco más de tranquilidad a la afición".

Conocer el resultado del Amorebieta. "Va en la condición de las personas. Yo no creo que le preste atención. Sí en el caso de ser en el día anterior, pero jugando el partido casi a la misma hora, acabará cuando estemos calentando y me interesa nuestro partido".

Ibiza. "Es un equipo que si no tiene la pelota nos va a apretar muy arriba. Sufren en las transiciones. La clave estaré en encontrar los espacios. Ahí es donde puede estar el partido".

Seguir el año que viene. "Trabajo en el día a día. Me encantaría seguir trabajando, pero me centro en esta semana y en la siguiente. Los números hasta ahora no son los que a mí me hubiera gustado, pero voy a seguir trabajando para ello".

Riesgo de destitución. "Confundimos los términos. No trabajamos individualmente, trabajamos para una entidad, para el Sporting. Aquí juega el Sporting y todos tenemos que luchar para conseguir el máximo número de victorias. Luego se refrendará en el aspecto individual".

Gragera. "Fue, si no el mejor, uno de los mejores (en Almería). Le ha puesto las cosas difíciles (a Christian Rivera).

Seis bajas. "Me gustaría contar con todos los jugadores, pero me centro en los que tengo. Tenemos una plantilla amplia. Los que tengo son con los que hemos trabajado para interpretar y hacerlo de la mejor manera".

El Ibiza, seis partidos sin ganar fuera. "Son estadísticas que también dicen que el Sporting tiene menos efectividad de cara al gol. Dicen mucho, pero en 42 jornadas todo el mundo está donde se merece".