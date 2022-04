Ciriaco y Joaquín señalan el camino

Se adentran en El Molinón mientras las fotografías que rodean los accesos a los vestuarios rescatan decenas de anécdotas de los mejores años del Sporting. LA NUEVA ESPAÑA reúne a Ciriaco Cano y Joaquín, testigos y protagonistas de los valores del club rojiblanco, con motivo de la distinción que recibirán mañana durante la novena edición del “Día de las Peñas”, organizado por Unipes en el recinto ferial Luis Adaro. Junto a Ferrero -ausente por motivos personales- serán galardonados con el premio “Tradición sportinguista”. Pasan revista al antes, el ahora y el futuro de un conjunto gijonés que aspira a atar la permanencia ante el Ibiza tras una campaña menguante.

“Podía haber sido internacional perfectamente”, dice Joaquín de Ciriaco. “No será porque Pasieguito no le habló de ello a Kubala”, responde el de Plasencia. Conversan dos leyendas. Las suyas son palabras mayores. Ciriaco vistió la rojiblanca durante doce campañas consecutivas, solo una en Segunda, y fue el último entrenador en meter a los rojiblancos en la UEFA. Joaquín jugó en el Sporting durante 16 campañas, las primeras siete junto a Ciriaco, siendo el futbolista que más veces ha defendido el escudo. Ahora es el responsable de relaciones institucionales. Lo saben y lo han visto casi todo del Sporting.

“Es de agradecer que se acuerden de mí, bien por los años que he estado en el Sporting, bien por lo que pude hacer en el club”, señala Ciriaco Cano sobre la distinción de Unipes. Lo dice minutos después de recordar con Joaquín su etapa como futbolista. El ahora relaciones institucionales del conjunto rojiblanco dio el salto al primer equipo en la 1976-77, campaña en la que se conseguiría el ascenso a Primera. “Es que ellos eran muy buenos”, señala Joaquín sobre sus compañeros. “Para mí es también de agradecer la oportunidad de acompañar a dos grandes como el ‘Ciri’ y Ferrero en un premio de Unipes, que representa a una parte muy importante de la afición del Sporting”, amplía. La conversación gira ahora hacia quienes siguen recordándoles, hacia la afición. Para ambos, la parte fundamental en la más que centenaria historia del club.

“Ha cambiado respecto a nuestros años. La exigencia es mucho menor. El seguimiento, el de siempre, muy grande”, destaca Ciriaco. Joaquín lo admite. Él, silbado de sus inicios, destaca lo intransigente de la tribuna oeste en sus años de jugador. “Todo ha cambiado, como la sociedad. En nuestra época era difícil ver muchas camisetas en las gradas y tampoco había tanta presencia de la mujer como ahora”, detalla antes de subrayar un mensaje. “El apoyo actual que nos está dando la afición es muy de agradecer. Son una parte intrínseca de la filosofía del club. Hay que trasladar ese apoyo a jugadores y cuerpo técnico, que son ellos quienes tienen que sacar adelante esta situación”, subraya. Es desde la exigencia donde Ciriaco destaca que aprendió lo que quiere el seguidor del Sporting. “El Molinón quiere un fútbol rápido y vertical. Recuerdo que en mi época no te dejaban pensar. Si estabas mucho tiempo con el balón en el centro, bronca”, resume.

La mirada al presente habla de un equipo en riesgo de perder la categoría en Segunda. “No puede decirse que la permanencia esté hecha, pero no creo que peligre. Espero que no haya problemas y se pueda pensar ya en la próxima temporada. Desde luego, si están abajo es porque no se han hecho buenas actuaciones”, comenta Ciriaco. “Lo que ha sucedido era algo totalmente inesperado. Estamos en una situación que me recuerda a lo que vivimos en la 81-82. Jugamos la final de Copa y nos salvamos en Primera con apuros. No fue porque había mal equipo, fue más bien porque cuando no te salen las cosas, no te salen. Nos pasa un poco lo mismo”, apunta Joaquín.

A la hora de valorar el futuro, Ciriaco tiene claro el Sporting que quiere. “Tiene que ser un equipo de guajes, con mucha cantera. Y, sobre todo, unido, que haya una camaradería, como en nuestra época”, desliza. “‘Ciri’, el ambiente en el vestuario es bueno”, incide Joaquín antes de dar su opinión sobre el equipo que desea. “Me gustaría un Sporting con aspiraciones serias, siempre. Si lo logramos, tarde o temprano estaremos en Primera”, afirma Joaquín. “A nadie le ganas sin correr”, desliza Ciriaco. “Todos llevamos la desilusión de no estar entre los seis primeros, pero el club está trabajando en conseguirlo. Hay que tener fe en que volveremos a competir entre los mejores”, concluye, convencido, Joaquín.

Garci, Gerardo Ruiz y el Genuine, de premio

Ciriaco, Joaquín y Ferrero no serán los únicos protagonistas de la novena edición del “Día de las Peñas”. El acto, organizado por Unipes, se iniciará mañana a partir de las 11.30 horas con distinciones multiplicadas por tres. La razón es que la pandemia impidió hacer entrega de los galardones correspondientes a 2020 y 2021, por lo que sus ganadores se unirán a los de la presente edición, la de 2022. El acto protocolario y la entrega de premios se iniciará a las 12.00 horas y el “Tradición sportinguista”, reservado a jugadores que marcaron la historia del club, se lo llevarán Ciriaco, Joaquín y Ferrero. En cuanto al “Mañana saldrá el sol”, galardón que reconoce a personas o colectivos que hayan contribuido a engrandecer el club, los agraciados son José Luis Garci, Gerardo Ruiz y el Sporting Genuine. El encargado de conducir la gala será el periodista gijonés Juan Ahuja. La jornada, con entrada gratuita, contará con más actividades hasta el inicio del partido del Sporting (16.00 horas). Borja Blanco, “speaker” de El Molinón se encargará de la animación; el Gijón Mariners hablará de su historia y se sortearán, entre otras cosas, libros de Frichu Yustas.