“Me encantaría seguir en el Sporting, pero me centro en el día a día”

José Luis Martí espera sumar mañana su segunda victoria como entrenador del Sporting. El técnico considera que vencer al Ibiza (El Molinón, 16.00 horas) sería “un paso importante para la permanencia”. Los rojiblancos saltarán al campo sabedores del resultado entre el Amorebieta y el Fuenlabrada, que podría recortar a cuatro puntos la distancia con el descenso. El técnico dice que conocer ese resultado dependerá de cada uno. Él, asegura, no estará atento a ese detalle.

Victoria para la salvación. “No sé si se dejaría atada, pero sería un paso muy importante. No sé si definitivo por las matemáticas. En todo caso, no nos quedaremos ahí. Hay que seguir sumando para conseguir quedar lo más arriba posible en la clasificación”.

En el camino. “Me referí el otro día a que estábamos en el camino no solo a las situaciones defensivas y ofensivas. Me refiero a la actitud y al orden, a la manera de competir del equipo. Debemos generar más ocasiones y finalizar más veces. Tenemos que tener agresividad ofensiva para conseguir ganar, que no hay otra manera que haciendo goles”.

Partido como una final. “Para mí, todas las jornadas son finales, pero esta lo es más todavía”.

Ibiza. “Es un equipo que si no tiene la pelota nos va a apretar muy arriba. Sufren en las transiciones. La clave estaré en encontrar los espacios. Ahí es donde puede estar el partido”.

Seguir el año que viene. “Trabajo en el día a día. Me encantaría seguir trabajando, pero me centro en esta semana y en la siguiente. Los números hasta ahora no son los que a mí me hubiera gustado, pero voy a seguir trabajando para ello”.

Riesgo de destitución. “Confundimos los términos. No trabajamos individualmente, trabajamos para una entidad, para el Sporting. Aquí juega el Sporting y todos tenemos que luchar para conseguir el máximo número de victorias. Luego se refrendará en el aspecto individual”.