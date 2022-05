José Luis Martí, entrenador del Sporting de Gijón, reconoció la dificultad del momento que atraviesa la entidad, a 4 puntos del descenso, pero se mostró con predisposición de seguir. "Tengo fuerzas para seguir; nos jugamos el futuro de la entidad".

Situación

"Soy una persona con gran fuerza de voluntad, si no bajas los brazos, llegan los resultados. No nos gusta la situación, pero es la realidad, hay que afrontarla con ambición y sabiendo que nos jugamos el futuro de una entidad como el Real Sporting de Gijón"

"Tenemos que tener respeto por la profesión del futbolista, voy a defender a los jugadores a muerte siempre. Decir que se han paseado no es correcto. Sin jugar bien, hemos tenido alguna ocasión en la primera parte. Yo y el equipo estamos capacitados para todo. En situaciones límite el partido se vuelve loco y hemos creado más ocasiones. Hemos generado ocasiones a base de corazón, muchas veces se ganan partidos así"

Problemas para ganar

"Ganar un partido es hacer gol, sin eso es imposible ganar, hay que tener más acierto de cara a portería, eso está claro"

¿Qué falla?

"Hemos sido un equipo irregular, con más y menos acierto por momentos. Contra el Cartagena tuvimos mucho acierto, así es cómo se logran los triunfos. No podemos permitir situaciones como la del centro del gol en contra, seguiremos trabajando en solucionar eso"

Descenso

"Siento la presión desde el primer día en un equipo tan importante como el Sporting, hay que vivir con esa presión, no solo ahora, desde que llegué. Los resultados no son los esperados cuando llegué, no son nada buenos. Me centro en el presente, en analizar el partido para reunirnos con los jugadores para ver cómo mejorar"