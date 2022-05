El otro partido del Sporting Genuine: “Aún queda mucho postureo en la sociedad”

Cuentan cómo han sufrido en silencio los años en los que en la calle sus hijos eran para algunos “mongolín” o “subnormal”. Han dedicado su vida para defender los derechos y cambiar el concepto social de las personas con capacidades diversas o discapacidad intelectual, “como quiera denominarse”, encontrando en Mareo “un vehículo fantástico” para seguir en la lucha. Porque algo tan sencillo como un balón puede cambiar muchas cosas.

Una semana después de la fase nacional de LaLiga Genuine en Gijón y en vísperas de ser premiados por Unipes, LA NUEVA ESPAÑA reúne en las instalaciones rojiblancas a cinco familias asturianas que explican cómo el Sporting Genuine, equipo de fútbol formado en 2017 por la Fundación del Sporting, ha cambiado sus vidas. “Para ellos era inimaginable ser jugadores del Sporting. Ha sido un gran estímulo”, subrayan. Aún hay camino por recorrer. “Queda mucho postureo en la sociedad. Faltan más estamentos implicados y detalles como que el índice de paro sea en este colectivo proporcional al del resto”, afirman.

Miguel ya juega de “10”. Miguel Heredia Juesas es el “10” del Sporting Genuine. Tiene 26 años y tiene síndrome de Down. Siempre quiso jugar al fútbol, pero nunca pudo hacerlo en un equipo. “De crío jugaba en el patio, pero él quería participar como lo hacían otros, en la Piloñesa o en el club que fuera”, cuentan sus padres, Delfín y Mariángeles, “Delos”, piloñeses residentes en Gijón. “La oportunidad del Sporting nos llegó a través de la asociación Down Asturias. Nos pareció maravilloso. Cada vez es más autónomo para vestirse, ha mejorado sus relaciones sociales y también su disciplina en los horarios y responsabilidad. Hemos ganado todos en felicidad”, resumen.

El sueño de Rubén. “En casa siempre fuimos muy del Sporting, pero esto nadie creía que podía suceder”, detalla Fernando Taladriz. Este allerano es el padre de Rubén, quien a los 42 años disfruta como pocos del sueño cumplido de ser jugador rojiblanco, oportunidad que surgió por medio de Alarde. “Su caso es también de síndrome de Down y siempre necesitó algo de ejercicio físico. El fútbol le ayuda a trabajar el equilibrio y a la soltura a la hora de correr y caminar. Ha perdido miedos y ganado en confianza”, subraya ante la sonrisa de su hijo, que combina el deporte con su trabajo como panadero en un supermercado.

El otro Miguel, “Pichichi”. Es uno de los goleadores del equipo y le conocen como el “Pichichi”. Miguel Castañón tiene 23 años, una permanente inquietud por el deporte y una mente privilegiada para el fútbol. “Se sabe los nombres de jugadores y entrenadores tanto nacionales como de fuera”, detalla Xuan sobre su hijo, un gijonés cuyo caso no tiene una denominación concreta. Pese a su gran memoria para el mundo del balón, “es muy despistado. La experiencia del Sporting le ha ayudado a ir corrigiendo este aspecto. Luego hay otros detalles como gente que le reconoce y le felicita por la calle por el hecho de jugar en el Sporting”.

La gaita de Ernesto. “Lo suyo siempre fue el baloncesto, pero cuando había que jugar en serio, le dejaban solo”. Julia Acebal es la madrina de este mierense de 21 años, enrabietada por no encontrar el equipo o el lugar que permitieran a su ahijado disfrutar en equipo. “Insistí a Down Asturias en buscar un deporte inclusivo y apareció el Sporting. De aquella, a él el fútbol no le gustaba mucho, pero ahora está cogiendo afición”, sonríe, satisfecha. No todo es el balón. Toca la gaita para sus compañeros y ha desarrollado un vínculo que “ha hecho que mejore en lo psicológico, en lo físico y también en ser más activo”. Julia, cuyo coche es el taxi de muchos otros compañeros, celebra “haber encontrado tanta buena gente”.

El gran salto de Juan. Todos coinciden en que Juan Carlos Anaya es quien ha experimentado una mayor evolución. “Nos llamó Adansi para hablarnos del proyecto. Era el reto más grande al que jamás se había enfrentado”, cuenta Adriana Cruz, su madre. Juan nació en Colombia y le diagnosticaron autismo con 7 años, cuando vino a Asturias. “Al principio había que sujetarle para que no se fuera en medio de un partido. Ahora se siente integrado en un grupo de amigos que comparte sus gustos. No solo va con ellos a El Molinón. Hemos conseguido que se desplace solo en autobús. Eso, al inicio, era impensable”, resume. Pequeñas victorias para un partido que sigue jugándose.

Una peña con mensaje a Luis Enrique

Los padres de los jugadores del Sporting Genuine cuentan con una peña sportinguista. Formada en 2019 y con una treintena de miembros, su nombre está cargado de sentimiento. “Decidimos ponerle peña Genuina Xana en memoria de la hija de Luis Enrique. Falleció en las fechas en las que estábamos formándola y nos pareció una manera de recordarla a ella y a su familia”, explica Xuan Castañón, su presidente. No tienen constancia de que Luis Enrique esté al tanto. Para ellos, es lo de menos. Saben, mejor que nadie, de la importancia de los detalles. “A finales de mes estaremos con el equipo en Cádiz, en la siguiente fase nacional. Agradecemos mucho a los entrenadores. Sin Diego Fuertes, María Hernández, Rocío Rodríguez y Pablo Valdez no habríamos conseguido tantas cosas juntos”, afirman.