El bisturí del Sporting: las broncas de Ramírez a sus compañeros y el gol fantasma de Pedro

Martí, de mal en peor

La situación de José Luis Martí es ya insostenible en Mareo. Más que las sensaciones, lo dicen sus números. Lleva 6 puntos de 30, y en los diez encuentros que ha dirigido al proyecto rojiblanco su bagaje no es que sea pobre, es que es terrible: ha ganado un encuentro (contra el Cartagena) y empatado tres. ¿El resto? Seis derrotas. Datos de descenso hacia el fútbol amateur. Si los rojiblancos están fuera de la zona de desastre es porque viven de las rentas del inicio de Liga, de ese arranque con Gallego. Pero la victoria del Amorebieta contra el Fuenlabrada deja ya a Martí sin ningún tipo de fuerza, con ese estrecho margen.

Tampoco tiene el aval ni la confianza de la plantilla, que se ha ido descabalgando. No le salen las apuestas. Ejemplos hay unos cuantos. Ayer con Pablo Pérez como delantero, expulsado antes incluso de finalizar la primera parte. Cuéllar mantiene con dignidad su titularidad, pero sigue sin amarrar triunfos. Su único promocionado de abajo (David Argüelles) se lesionó de larga duración. Y sus derrotas, casi siempre, han sido al final, y muy ajustadas, estando cerca de puntuar. Y aunque su discurso es autocrítico, cabal y digno de elogio, sus guarismos lo dejan sin red. Martí pudo llegar al Sporting unos años atrás. Y cogió al equipo tarde y mal, sin tiempo para implantar su sello. Pero el legado que está dejando es ya muy peligroso por lo que hay en juego, que es todo.

Todo sale mal

Tenía tantas ganas de cantar el empate que hasta el bueno de Borja Blanco, el “speaker”, cantó uno que no entró. Una falta de Pedro que se fue por milímetros. Metáfora para una tarde negra. Otro ejemplo. El Sporting perdió a Pablo Pérez por expulsión y desde entonces jugó con 10 y sin capitán. Porque en el segundo tiempo nadie llevó el brazalete de capitán. Anécdotas a parte se vivieron en el encuentro episodios feos, de los que no gustan. Villalba ni siquiera trotó al irse del campo para ser cambiando con el marcador 0-1 y el tiempo corriendo a favor para los de Paco Jémez. Y Ramírez, fichaje de invierno, se metió en varios charcos con sus compañeros. Le reprobó a Guille Rosas, canterano, no pasarle la pelota en una acción anulada por fuera de juego. Ramírez incluso retó con seguir la charla fuera del campo. Mal.

La "rajada" de Manu Brabo

El fotoperiodista Manu Brabo, que se encuentra en Ucrania cubriendo la invasión rusa, desveló ayer que es aficionado rojiblanco en un hilo de “tweets” en su perfil en redes sociales donde también pidió a la directiva del club rojiblanco dejar la entidad. “Aunque quizás no sea la solución después de más de veinticinco años sin ningún éxito sería al menos un acto de dignidad y de amor a los aficionados”, explicó. “Lo que me quema es que la directiva ningunea los sentimientos que forman el espíritu de un club, de una ciudad y una región”, añadió. La protesta del fotoperiodista llegó en el día de la derrota que deja al Sporting cerca del precipicio. En el campo también hubo aficionados que pidieron la “dimisión” de la directiva y que se mostraron muy duros con el papel de los jugadores. “Esta camiseta no la merecéis; jugadores, mercenarios”.

Primer descenso de un rival directo: baja el Fuenlabrada

Con su derrota ante el Amorebieta (2-1), el Fuenlabrada, que recibe al Sporting en la penúltima jornada, es virtualmente nuevo equipo de Primera RFEF, segundo que pierde la categoría tras el Alcorcón, que cayó (0-1) ante un Girona, quinto. La Ponferradina goleó (4-2) al Cartagena y sigue a tres puntos del play- off que marca el Oviedo. El Tenerife venció en Anxo Carro al Lugo (0-2) y sigue siendo cuarto. En Primera, Elche y Osasuna empataron (1-1), mismo resultado (1-1) que se dio en Vallecas entre el Rayo y la Real, y en el Granada-Celta (1-1). El Barça ganó al Mallorca (2-1).

Manu Molina dio el susto

Manu Molina, centrocampista del Ibiza, dio ayer un enorme susto en El Molinón al retirarse del estadio en camilla tras llevarse un fortísimo golpe en la cabeza al impactar con José Gragera. El golpe fue muy importante. Los servicios médicos alertaron al momento del peligro y retiraron al jugador del campo con celeridad. El jugador fue trasladado en ambulancia al hospital de Cabueñes. En el centro médico gijonés permaneció en observación y realizó distintas pruebas médicas. El mismo jugador del Ibiza se mostró más tranquilo después de realizar los exámenes exhaustivos en Cabueñes, dando el episodio por cerrado, confirmando que todo quedó en un susto. “Gracias a Dios, después de realizar las pruebas está todo perfecto”, escribió Molina nada más conocer el resultado de las pruebas.