Así está la situación de Martí en el Sporting: el club estudia relevos en el mercado

La salida de José Luis Martí del Sporting puede hacerse oficial en las próximas horas. El consejo de administración y la dirección deportiva sportinguista iniciaron ayer la búsqueda de un relevo ante la delicadísima situación que vive el equipo tras la derrota contra el Ibiza y la victoria del Amorebieta, que sitúa a los rojiblancos a cuatro puntos del descenso, a falta de doce por disputarse. El escenario, el del riesgo de caer por primera vez a Segunda B (Primera RFEF). El club medita una decisión condicionada más por las alternativas, que por la actual fe e _Martí.

Ha sumado 6 de 30 puntos y su crédito está prácticamente agotado. La salida de Martí haría al Sporting tener tres técnicos en una sola temporada, algo que no sucedía desde la 2011-2012, con Manolo Preciado, Iñaki Tejada y Clemente. Acabó con el descenso a Segunda. La decisión, en cualquier caso, se tomará hoy, momento en el que continuarán las conversaciones. La premisa en la entidad rojiblanca era la de acabar la temporada con Martí y rehacer el proyecto en el verano. Los acontecimientos han precipitado el análisis de otro escenario.

Martí solo tiene opciones de seguir si no se cierra una alternativa que convenza tras el gabinete de crisis abierto tras la derrota en El Molinón, en el que comenzaron a examinarse nombres que pudieran sucederle, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. ¿Los condicionantes para tomar la decisión final? Varios. Por un lado, la dificultad de encontrar un técnico de ciertas garantías para estos cuatro partidos, y que acepte coger al equipo en estos momentos. Además, que esa decisión (firmando a un técnico para un mes) no condicione al próximo proyecto, que, en cierto modo, ya se ha comenzado a tejer con candidatos al banquillo y a la secretaría técnica, ante la no continuidad de Noé Calleja, con un acuerdo para salir.

La promoción de Sergio Sánchez, técnico del filial, como interino está sobre la mesa, pero el Sporting B se juega ahora ascender en el play-off a Segunda RFEF, y no se quiere afectar el trabajo hecho en la cantera. Nada se descarta. Martí, a la conclusión del encuentro al Ibiza, quiso dejar claro que puede revertir la situación en la que está inmerso el equipo. “Tengo fuerzas, confío en lo que hago y en los futbolistas. Me veo capacitado”, señaló el balear.