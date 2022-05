Abelardo Fernández está de vuelta. Pitu reconoció en su presentación a su regreso al Sporting de Gijón que promete "trabayu, trabayu y trabayu" y que está convencido de "lograr la permanencia". "La situación es delicada. Tenemos cuatro finales", confiesa.

"Lo dije ayer; cuando tu familia te necesita y el Sporting para mí lo es, y en ese momento llega la llamada de Javi y del presidente con la posibilidad de entrenar, tienes que estar ahí. Apenas me lo pensé, fue de un día para otro. Es un placer volver a entrenar al Sporting, trabajar aquí es un privilegio. Sé la situación que es y prometo trabajo, convencido de lograr el objetivo y seguir mucho tiempo trabajando en el club."

"Le doy las gracias a mi familia porque cuando eres del Sporting yo no entreno solo al Sporting, lo hace toda mi familia. Todos somos muy sportinguistas, ellos también me convencieron. Hablé con Rico, Joaquín, Javier el presidente.. entre todos me convencieron porque no tuve mucho tiempo a dudar. Me contactaron el domingo, estaba en Barcelona por mi trabajo y fue el lunes cuando todo se abrió."

"El detonante fue la llamada del Sporting. No hay más. Todos tenemos que saber cuál es la situación. Los jugadores no se dan cuenta del privilegio que tenemos como profesión y de poder estar en este club, pero este club exige una responsabilidad, un compromiso y una actitud. Hay que bajar al barro como se dice. No era el objetivo de inicio de temporada pero ahora sí lo es. Hay que representar a este club con el máximo respeto y disciplina posibles."

"A todos los sportinguistas nos gusta que haya canteranos. Cuanta más gente de la casa mejor, ahora, eso no implica que por ser de la casa deban jugar. Yo apostaré por los 11 que mejor estén."

"Para nada dudé en venir, todo lo contrario. Mucha gente me dice que soy valiente y no, es un signo de sportinguista. Es un privilegio para cualquier entrenador estar aquí por todo, lo que representa, instalaciones.. Vamos el 17 en Segunda y la situación es delicada, lo sabemos, pero hay una plantilla en la que confío y estoy seguro que se va a conseguir"

"No tengo mimbres para opinar. Puedo opinar como aficionado y decir que la caída del equipo es fútbol. Ganar o perder partidos depende de detalles. No nos queda otra que pensar en lo que queda y jugar las 4 finales."

"No he pedido nada. He venido a entrenar. Que cuando acabe la temporada todos tenemos que hacer una reflexión para que no se repitan cosas como las de este año, es así, pero yo he venido a entrenador."

"Aquel Sporting de los guajes todos lo vamos a recordar, sobre todo esa temporada del ascenso. El pasado es el pasado. Ahora hay jugadores con mimbres para poder hacerlo bien. Tenemos que ser un equipo organizado y a partir de ahí mejoraremos. Lo que me importa es sacar la mayor cantidad de puntos posible en estas 4 jornadas."

"Trabayu, trabayu y trabayu. Es lo que hace falta. Cuántas victorias se necesitan no lo sé. Esto es ir entrenamiento a entrenamiento. Pienso en el entreno de hoy y ganar al Huesca. Es poco tiempo para que los jugadores cojan conceptos, pero es lo que hay que hacer, pensar ya en el Huesca."

"Tengo que valorar cómo está la plantilla en estos entrenos, los he visto desde fuera, pero en el día a día es lo que me da esa visión. No hay ninguna duda de la implicación máxima de los jugadores. A ninguno se les ha olvidado jugar al fútbol, hay que darles confianza y algún retoque a nivel táctico y seguro que mejoraremos."

"Toca trabajar todo, no solo la defensa. Tiene que haber un equilibrio en la organización del equipo. Cuando estás en la situación en la que estamos, no es solo un problema de defender, también es de ataque. Si hicieras 3 goles por partido aunque estuvieras mal atrás ganarías igual."

"Vienen Tomás y Borja conmigo. Trabajé con ellos en el Alavés. El año que viene ya se verá. Hay gente en el club que ya están aquí y estoy encantado de que participen con nosotros."

"No se me tanteó en la destitución anterior. Tenía un contrato hasta mayo y ahora era más fácil. He tenido otras ofertas anteriormente y las he rechazado. Esta vez era más fácil poder desprenderme de ese contrato y venir."

"Como sportinguista y como cualquier aficionado lo pasas mal viendo así al Sporting. Somos una afición muy fiel que lo pasa muy bien cuando todo va bien y muy mal cuando van mal. Es duro ver cómo sufren los entrenadores que han pasado, los jugadores y también, lógicamente, por la afición.

"He firmado por este año y el próximo. No me planteo situaciones más allá del presente. No nos supone nada el pensar en el pasado o el futuro."

"Plantearnos cosas ahora de cara al futuro no toca. Lo principal es que el equipo logre la permanencia. Ya se intentará si se da el caso hacer un equipo competitivo para el año que viene."