La receta de Abelardo para la salvación del Sporting: “Trabayu, trabayu y trabayu”

Más de cinco años después, Abelardo Fernández volvió a tomar asiento ayer en una abarrotada sala de prensa de El Molinón como entrenador del Sporting. Su expresión ya lo decía todo: el Pitu regresa con aires renovados, con las pilas cargadas a tope y, sobre todo, muy convencido de superar un reto muy complejo como es salvar al club de su vida, “su familia”, de caer a los infiernos. “Me dijeron que me necesitaban y nadie tuvo que convencerme”. Arropado por su padre, y respaldado por Javi Rico, director deportivo, y Joaquín Alonso, encargado de las relaciones institucionales, se le vio comprometido, demostró tener un amplio conocimiento de la plantilla (“he visto todos los partidos”) y exhibió que llega con mucha energía. La misma de antaño. Esa que le convirtió más que en un entrenador en el representante de toda una afición. Los mensajes del Pitu en su retorno fueron sinceros, directos; en ocasiones bromista, en otras más duro. Pero, sobre todo, los de un sportinguista dispuesto a ayudar. Y eso es lo que necesitaba la afición: recuperar a un líder en un momento de vacío. ¿Su método? El mismo que le convirtió en el último gran técnico de la entidad: “Trabayu, trabayu y trabayu”. A continuación, las claves del acto de presentación.

¿Por qué vuelve? “Lo dije ayer, cuando tu familia te necesita... y el Sporting para mí es mi familia. Apenas me lo pensé. Fue de un día para otro. Es un placer volver a entrenar al Sporting, trabajar aquí es un privilegio. Estoy convencido de lograr el objetivo y seguir mucho tiempo trabajando en el club. Es un privilegio para cualquier entrenador estar aquí. Lo es por todo: lo que representa este club, sus instalaciones... Vamos decimoséptimos en Segunda y la situación es delicada, pero hay una plantilla en la que confío y estoy seguro que se va a conseguir”.

¿Cómo se gesta la vuelta? “Le doy las gracias a mi familia porque cuando eres del Sporting yo no entreno solo al Sporting, lo hace toda mi familia. Todos somos muy sportinguistas y ellos también me convencieron. Hablé con Javi Rico, con Joaquín, con Javier, el presidente. Me contactaron el domingo, estaba en Barcelona por mi trabajo y fue el lunes cuando todo se abrió”.

Filosofía. “Los jugadores no se dan cuenta del privilegio que tenemos como profesión y de poder estar en este club, pero esta entidad exige una responsabilidad, un compromiso y una actitud. Hay que bajar al barro, como se dice. Hay que representar a este club con el máximo respeto y disciplina posibles. Trabayu’, ‘trabayu’ y ‘trabayu’. Quiero un equipo que se deje la piel, que cada disputa para nosotros sea como ganar una Champions”.

¿Cuántos puntos se necesitan? “No lo sé. Esto es ir entrenamiento a entrenamiento. Pienso en el entreno de hoy (por ayer) y ganar al Huesca. Es poco tiempo para que los jugadores cojan conceptos, pero es lo que hay que hacer, pensar ya en el Huesca”.

Cantera como modelo. “A todos los sportinguistas nos gusta que haya canteranos. Cuanta más gente de la casa, mejor. Ahora eso no implica que por ser de la casa deban jugar. Yo apostaré por los 11 que mejor estén”.

¿Qué Sporting quiere? “Tengo que valorar cómo está la plantilla en estos entrenos, los he visto desde fuera. No hay ninguna duda de la implicación máxima de los jugadores. A ninguno se le ha olvidado jugar al fútbol; hay que darles confianza y algún retoque a nivel táctico y mejoraremos. Tenemos que ser un equipo organizado. Lo que me importa es sacar la mayor cantidad de puntos. Toca trabajar todo, no solo la defensa. Tiene que haber un equilibrio en la organización del equipo. Cuando estás en la situación en la que estamos, no es solo un problema de defender, también es de ataque”.

Plenos poderes. “No he pedido nada. He venido a entrenar. Cuando acabe la temporada todos tenemos que hacer una reflexión para que no se repitan cosas como las de este año, pero yo he venido a entrenar”.

¿Pudo venir antes? “No se me tanteó en la destitución anterior. Tenía un contrato hasta mayo y ahora era más fácil. He tenido otras ofertas antes (Las Palmas y Málaga) y las he rechazado. Esta vez era más fácil desprenderme de ese contrato y venir”.

Proyecto. “He firmado este año y el próximo. No me planteo situaciones más allá. No nos supone nada el pensar en el pasado o el futuro. Lo principal es que el equipo logre la permanencia. Ya se intentará, si se da el caso, hacer un equipo competitivo para el año que viene”.