Javi Rico, director deportivo del Sporting, reconoció que ya está planificando el siguiente proyecto. Su puesto depende de la salvación del equipo. En el caso de que la entidad consiga la permanencia, seguirá siendo el hombre fuerte en la planificación deportiva de la entidad rojiblanca. Por eso y desde hace semanas, busca secretario técnico después de la salida de Noé Calleja, con el que no tenía relación, información que avanzó LA NUEVA ESPAÑA. Rico habló sobre este tema en la presentación de Abelardo, entrenador que liderará desde el banquillo el siguiente proyecto. En las últimas semanas, el director deportivo rojiblanco ha peinado el mercado para contratar un secretario técnico fuerte y con conocimiento de mercado. La llegada del Pitu, en ese sentido, también tendrá mucho peso a la hora de configurar el siguente proyecto. Con todo, la prioridad para la entidad no es otra que amarrar la permanencia antes de tomar este tipo de decisiones. “Estoy buscando a otra persona para el club, cuando sea el momento oportuno daremos el nombre”, reconoció Rico, quien evitó explicar las causas del despido de Noé Calleja. Cuestionado durante la rueda de prensa de presentación de Abelardo por su futuro en la entidad, el director deportivo respondió: “no me preocupa”, lo que lo que le preocupa es el futuro del “Sporting como entidad”. “¿Mi futuro? Ya lo dijo varias veces el presidente. Tengo su confianza. No es un tema importante para mí ahora, el futuro es el Sporting”.