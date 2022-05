El vestuario del Sporting celebra la llegada de Abelardo: "Es un subidón"

No le conocía, pero tiene claro que el efecto "Abelardo" le vendrá muy bien al Sporting. Aitor García es uno de los jugadores que recupera el equipo para Huesca. El conjunto rojiblanco vivió esta mañana su segunda sesión de entrenamiento con vistas a su visita a El Alcoraz de este sábado (16.00 horas), donde el gaditano asume que "nos jugamos la vida".

El cambio. "Las sensaciones son buenas. El Pitu es un hombre de la casa. Llevamos dos días con él y todos sabemos lo que es para este club".

Giro en el esquema. "Los cambios se verán. Habrá alguno que otro para el partido del sábado, pero ya se verán. Hay que hacer otras cosas para que el equipo consiga llevarse los tres puntos".

El Pitu. "Su llegada es una alegría y un subidón. Es un tío que siente el club y los colores. Es de Gijón. Eso te llena. Soy joven y me coge muy pequeño su carrera como jugador, pero él siente los colores y a todos los sitios que va lleva el Sporting por bandera".

Reacción. "Nos ha dado un mensaje de optimismo, nos ha dicho que a ninguno se nos ha olvidado jugar al fútbol. El mensaje más interno nos lo quedamos para nosotros. El mensaje de cara al público es que tenemos que sentir lo que llevamos en el pecho y sacar esto adelante".

El Huesca. "Ellos no se juegan nada, y nosotros nos jugamos la vida. Tenemos que comernos todo lo que se nos ponga por delante. No sé el partido que harán, pero tenemos que comernos el campo".

Los rivales por el descenso. "Me da igual los resultados de los demás, porque no suelo mirarlos. Dependemos de nosotros. SI nosotros sacamos los partidos adelante, lo demás da igual. No lo miro".

La calculadora. "No sé los puntos que se necesitarán -para lograr la permanencia-. Hay que sacar los tres puntos el sábado. Y cuantos más puntos saquemos, antes nos salvaremos".

Motivación. "Al equipo siempre le he visto dar el cien por cien. Yo cuando estoy en el campo, intento dar el cien por cien, me salga o no. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Ha venido el Pitu y tenemos que sacar esto adelante. Son tres puntos en los que nos jugamos la vida".

Contrato. "Me queda un año. No es el momento de hablar de la renovación o no. No solo depende de mí. Ahora mismo hay que estar centrado en sacar esto adelante. Vine para un proyecto para subir a Primera y nunca había estado en esta situación. Es una situación difícil para todos".