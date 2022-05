Abelardo: "Dependemos de nosotros mismos"

Abelardo Fernández se mostró optimista al término del partido en Huesca, finalizado con empate, resultado que, unido a la victoria en el tiempo de añadido de la Real B en Fuenlabrada, deja al Sporting a solo 2 puntos del descenso. "Nadie pensaba que fuese a ser fácil; dependemos de nosotros mismos", reiteró el Pitu en su estreno.

Análisis del partido

"Me esperaba ese partido. Primera parte de control y segunda con espacios, me esperaba esto, pero si encajas a balón parado, no puede ser, tenemos que estar más concentrados en la marca, no puede rematar tan fácil un rival"

"Hemos tenido poca paciencia, hemos fallado pases sencillos, no hemos ganado disputas para hacer contras. Por eso estamos donde estamos, pero bueno es un punto, parece que como gana la Real B no es positivo, pero sí lo es, tenemos un punto más, estamos en la pelea y seguimos dependiendo de nosotros mismos, hay que ir a por ello"

"Hoy se han visto cosas que quiero del equipo. Pero hemos fallado pases fáciles, pero por actitud no ha sido, hemos empatado en casa del Huesca, no es fácil. Hay que seguir sumando, seguro que la afición está con nosotros el domingo en El Molinón"

Posición de Pedro Díaz

"La posición de Pedro era buscar equilibrio, ellos intentan filtrar pases por dentro y nos podía ayudar a sacar a su lateral para aprovechar el espacio con Djuka o Aitor"

Protesta

"Me pareció penalti a Djuka, luego lo habrán revisado y no habrá sido, no sé, me lo pareció desde el banquillo y con la emoción, pues lo pides"

Situación con el descenso

"Sé que ganó la Real B. El balance tiene cosas buenas y no tan buenas. En la primera parte nos costó atacar, no hubo posesiones largas y había espacio para ello. En el segundo tiempo mejoramos a partir del gol. Con espacios, Villalba lo hace muy bien corriendo hacia adelante"

"Le sacamos 2 puntos a la Real B, quedan 3 partidos y dependemos de nosotros mismos. Nadie pensaba que fuese a ser fácil, ahora toca jugar contra el Girona que también será un duelo complicado"