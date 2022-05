Abelardo: “Quiero un equipo compacto, competitivo y vertical”

Carretera y manta para el debut de Abelardo en El Alcoraz. El Sporting completó ayer el desplazamiento por carretera a Huesca, donde esta tarde se medirá al conjunto oscense a partir de las 16.00 horas. Será el estreno del nuevo entrenador rojiblanco, al que se le ve afrontar esta segunda etapa en el banquillo gijonés con ganas y una máxima: lograr una victoria que aleje a los gijoneses de la zona de descenso. “Es la primera final y sería muy importante empezar ganando”.

Toma de contacto. “Solo han sido tres entrenos, pero ha sido una muy buena toma de contacto. Han estado todos con los ojos bien abiertos, queriendo escuchar y queriendo aprender”.

Propuesta. “Quiero que se vea un equipo lo más competitivo posible, lo más vertical. Que la gente se sienta orgullosa de este equipo porque se deja todo en el campo. Que seamos once jugadores, pero actuemos como uno. Tenemos que ser un grupo compacto. Eso, tal vez, ha fallado antes”.

Psicólogo o entrenador. “Hay que ser las dos cosas. Hay que recuperar la confianza del jugador. Por calidad, no deberíamos estar donde estamos, pero si estamos el 17º es porque se merece. Hay que recuperar la cabeza del futbolista, no se les ha olvidado jugar al fútbol”.

Portería a cero. “Creo que todos los entrenadores le damos importancia al aspecto defensivo. Creo que es importante -la portería a cero-, sobre todo en esta categoría. Es una categoría difícil y muy igualada. Ese aspecto es importante. El mensaje transmitido a los jugadores va en clave de lo anímico y también en determinados aspectos tácticos relacionados con el Huesca. Esta tarde -por ayer- veremos un vídeo del rival y mañana -por hoy- daremos la charla”.

Diagnóstico. “Si vas el 17º y llevas tres partidos ganados en toda la segunda vuelta es porque tienes que mejorar en todos los aspectos. Creo que el equipo tiene capacidad para mejorar. Si no, no me hubiese metido en este barco”.

Jony. “Ha hecho el primer entrenamiento completo, pero no está para entrar en la convocatoria. Su implicación es total. Por él hubiera viajado ya a Huesca. No queremos riesgos de que juegue quince o veinte minutos ahora y recaiga. La semana que viene se entrenará normal y, si no hay problema, estará disponible ante el Girona”.

Martí y el pasado. “No coincidí con él, no he hablado con él tras su marcha. Es un grandísimo profesional y una gran persona. En cuanto a mi anterior etapa en el club, los jugadores casi todos son distintos”.

Empezar ganando. “Tenemos cuatro finales, no me gusta esta palabra, pero es así. Si ganamos al Huesca damos un paso no decisivo, pero sí importante. Es el que me importa ahora”.

El once. “Lo tengo decidido. Los jugadores lo saben. El único puesto que ellos no saben es el de portero. ¿Decisión difícil? Me pagan por eso. Lo asumo con naturalidad. Intentaré decidir en beneficio del equipo”.

El valor de Djuka. “Djuka tiene la importancia que tienen los demás. Todos son importantes, y si no funcionamos así, con que uno se desconecte, el resto lo va a notar”.

Futbolistas a recuperar. “Cuando viene un entrenador, todos los ojos permanecen abiertos. Al saber la alineación, alguno de ellos se habrá disgustado. Los jugadores tienen que ponérselo difícil al entrenador con su actitud. Si no me lo ponen, no sirven para el equipo. En cuanto a la idea que tenía antes de los entrenamientos para el once, algo me ha cambiado. No por actitud, también por el rival”.

Huesca, sin incentivos. “Si fuese su entrenador, yo apretaría a mis jugadores hasta el final. Ellos tienen una grandísima calidad. Es un equipo recién descendido, con jugadores, varios de ellos, de Primera. Tenemos que intentar demostrar que nos jugamos más que ellos. No significa que demos patadas, significa que tenemos que ser intensos. No les podemos dejar que estén cómodos, porque tienen muchísima calidad. Nos pueden causar muchos problemas si no estamos concentrados”.

Villalba. “Es un jugador que sabemos que puede jugar en la mediapunta, que es su mejor posición, o en la banda. Es un jugador más que puede jugar de inicio, o no”.

Ataque. “Quiero que lleguemos rápido arriba. Eso no significa que el central le pegue arriba, sino una circulación que lleguemos al ataque con pocos pases y luego seamos prácticos. Dependo de los jugadores. Ellos lo tienen que plasmar. Los entrenamientos que hemos hecho me han gustado. Y cada vez más. Veremos a ver. Hay que reflejarlo”.

Pedro Díaz. “Hay que correr bien en el fútbol. Él lo deja todo en el campo. Gusta ver futbolistas como Pedro. Es cierto que esos esfuerzos tan grandes, que a veces pienso que se pasa, hacen que luego tenga errores en el pase que no tiene que tener. Lo he hablado con él. Es joven y tiene ímpetu”.

Play-off del filial. “Me fastidia por Sergio (Sánchez) tener a Jordi Pola y Somolinos hasta el final. He sido entrenador del filial y sé lo que es. Jordi, si no participa en Huesca, jugará el domingo ante el Caudal. Es una pena para Sergio no tener a todos disponibles para preparar el partido, pero él lo entiende también. Nosotros tenemos cuatro jornadas y tampoco estamos para muchos inventos”.

Borja de Matías se incorpora al trabajo

El cuerpo técnico ya está al completo. Borja de Matías se sumó ayer al entrenamiento, realizado a primera hora en El Molinón, dejándose ver por primera vez junto a los futbolistas del Sporting. El nuevo analista del conjunto gijonés ha sido una petición de Abelardo para configurar su nuevo equipo de trabajo, junto al también exroijblanco y segundo entrenador Tomás Hervás. De Matías ya trabajó con el Pitu en el Alavés y sucede en el cargo a Marcos García, quien llegó al club como una de las personas de la confianza de Noé Calleja, ya exsecretario técnico.