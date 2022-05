La portería, la gran duda rojiblanca para visitar un blindado Alcoraz

Cuatro novedades podría presentar el once del Sporting para la visita, esta tarde, al Huesca (El Alcoraz, 16 horas). Guille, Christian Rivera y Aitor García serán de la partida y podría haber una cuarta cara nueva si finalmente hay relevo en la portería. El Pitu no ha aclarado si mantendrá a Cuéllar o apostará por Mariño. Lo que sí es seguro es que fortalecerá el centro del campo, prescindiendo de Villalba. El posible once será el formado por: Mariño; Guille, Berrocal, Borja López, Kravets; Christian Rivera, Pedro Díaz, Gragera; Aitor García, Puma; y Djuka. El Huesca del exrojiblanco Cristian Salvador llega sin opción de meterse en promoción ni en descenso. El Alcoraz, blindado. El equipo encadena seis jornadas sin derrotas como local.