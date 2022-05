Rezza bendice el cambio

Ricardo Rezza (Berisso, Buenos Aires, Argentina, 4 -7-1948) guarda ciertos paralelismos con Abelardo. Ha sido uno de los centrales que marcó una época en el Sporting y, como el Pitu, le tocó ejercer de entrenador en una de las etapas más difíciles de los rojiblancos (1995-96). “Se da una linda oportunidad con su llegada”, dice el argentino, de visita estos días en Gijón, sobre el regreso de Abelardo. “Tiene experiencia y conoce bien el club para crear un bloque que aproveche mejor a los muchachos y permita transitar la próxima temporada por los puestos de ascenso de la categoría”, subraya mientras se acomoda en el sofá del hotel en el que se aloja. Él, como el resto de la afición, tiene confianza en que la permanencia empezará a sellarse en Huesca.

Asume que siempre le recuerdan aquella frase mítica que pronunció ante Doria para intimidar a un rival: “Rematalo, Negro, que va herido”. Y la explica con un resumen genial. “Entonces había delanteros guapos, bravos y peligrosos. Si te veían dudar, te daban. Tenías que dar tú primero. Lo nuestro no era gambetear, lo nuestro era anular el ataque del contrario. Creo que lo conseguíamos”, detalla quien, para muchos de sus excompañeros, sigue siendo el “Ruso” por su cabellera rubia.

“Fueron años hermosos”, recuerda sobre sus dos temporadas como futbolista en Gijón. El mejor momento, “la eliminatoria ante el Torino”. Antes de llegar al Sporting, Rezza se había hecho un nombre en Primera en las filas del Salamanca. “Llegaron dos propuestas, del Betis y del Sporting. Aquí estaban Doria y Ferrero. Les llamé. ‘Ricardo, vení acá, es buen club y hay un equipo bien armado’, me dijeron. Para aquí me vine”, comenta. En Gijón nació su hija Silvina, que ahora reside en Buenos Aires. La mayor, María Laura, que vino al mundo en Salamanca, sí eligió quedarse en Asturias. “Estoy aquí para verla y para celebrar el cumpleaños de Melina, mi nieta. En total tengo seis. Tengo otro nieto jugando en el juvenil del Avilés Industrial, Joaquín. Trato de aconsejarle desde mi experiencia. Tiene unas cualidades físicas bárbaras”, destaca.

Rezza “se jubiló” hace seis años. Decidió aparcar el fútbol tras una carrera como entrenador culminada con un doble ascenso con el Temperley, al que ascendió de la tercera argentina a primera división. “Lo extraño, pero sigo todo el fútbol que puedo”, comenta mientras echa mano a su rodilla izquierda. Le da un poco de guerra. Antes se la dio la derecha, hasta que pasó por quirófano para ponerse una prótesis. “Cosas del fútbol y de las secuelas de entonces”, asume, con media sonrisa, mientras el tema vuelve a ser Abelardo. “Yo lo dejé todo en Argentina para venir acá a entrenar. A este club no le puedes decir que no cuando te llaman y te dicen que te necesitan”, concluye Ricardo Rezza.

Vega-Arango, Miera y una multa

“Manuel Vega-Arango ha sido uno de los mejores presidentes que he tenido en mi carrera”, afirma Ricardo Rezza. Lo hace antes de recordar una anécdota de su etapa como futbolista en el Sporting. “Una mañana estaba paseando por el centor y me encuentro a Tati Valdés. ‘¿Por qué no has ido a entrenar?’, me preguntó. No sé cómo, pero yo ese día no me había enterado de que había entreno. Agarré la niña, cogí el coche y subí a Mareo. Allí estaban Miera y Vega-Arango. Miera me mandó cambiarme. Me tuvo una hora entrenándome en solitario mientras mi niña miraba. A la tarde, cita con el presidente. Hablamos, le expliqué y creo que me hizo pagar una pequeña multa, pero me llevé un gran aprendizaje que luego apliqué como entrenador. Eso es una institución. Detalles como ese demuestran por qué aquel Sporting fue un gran equipo. Nada sucede por casualidad”, detalla el “Ruso”, gran amigo, también, de Vicente Miera. De su estancia en Gijón, se muestra agradecido por el trato recibido por Javier Fernández y Joaquín, durante su visita, el pasado sábado, a El Molinón. “Está ciudad es bárbara”, afirma.