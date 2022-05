Pichu Cuéllar, portero del Sporting de Gijón, avaló este mediodía la vuelta de Pitu Abelardo, con quien coincidió en la época de los Guajes. "Abelardo es historia", dijo el guardameta, que recogió este martes su galardón como mejor jugador del mes de abril

Llegada de Abelardo

"Nadie conoce esta casa como lo hace él. Está tratando de transmitir sus ideas en poco tiempo. Creo que hay que tener un gran respeto por lo que ha hecho Abelardo por el club

Permanencia

"Aunque suene feo, poco grato, el objetivo es el que es. Para nosotros, tenemos que agarrarnos a él como si fuera meternos en el playoff. No puedo engañar, no queda otra"

¿Cómo afronta el vestuario este nuevo reto?

"Si uno no está preparado para darlo todo, lo que puede crear es un mal mayor. No sumas si no lo das todo. Por eso no es momento para mirar egos de cada uno"

Respuesta de la afición

"La gente debe de tener muy claro lo que nos estamos jugando. Por eso, el que no esté preparado, no puede estar"