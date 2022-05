Rezza revisa la defensa

No se le veía desde hacía años en Mareo y tocaba pasar revisión a los cambios. Ricardo Rezza visitó ayer las instalaciones rojiblancas y tuvo tiempo a seguir una parte del entrenamiento del Sporting. El que fuera futbolista y entrenador rojiblanco estuvo acompañado en todo momento por Joaquín, responsable de relaciones institucionales y excompañero del argentino en la temporada del subcampeonato liguero. “Está muy lindo todo”, subrayó el “Ruso”, interesado en conocer as mejoras en infraestructuras y capital humano. Entre ellas, no dudó en volver a subrayar el acierto en el regreso de Abelardo.

La visita de Rezza a Maro transcurrió mientras Marc Valiente se convertía en uno de los protagonistas de una enfermería que comienza a vaciarse. El catalán se empleó ya con normalidad junto al resto de sus compañeros. Unido a la vuelta de Juan Berrocal al inicio de la semana, el Pitu va ganando efectivos para la zaga. En todo caso, no es seguro que la recuperación de Valiente alcance para verle ante el Girona. Puede que para eso haya que esperar una semana más. Siguen a las órdenes del Pitu los centrales del filial Somolinos y Jordi Pola. Hoy, el equipo se entrena en El Molinón a partir de las 17 horas. El que sigue recuperándose al margen del grupo es Babin, que apura para estar disponible antes de que finalice la temporada. Junto a la del internacional por Martinica hubo otras dos ausencias en la sesión matinal, dedicada al trabajo táctico. Pedro Díaz no se ejercitó por una afección vírica, mientras que Campuzano realizó trabajo preventivo. Dos ausencias, por tanto, puntuales. En principio, ambos podrán jugar este domingo. La mejor noticia del día para uno de los jugadores que ahora mismo está en periodo de recuperación ha sido la recibida por David Argüelles. El gijonés figura dentro del corte de las 99 jóvenes promesas más valoradas para los premios fútbol-draft, galardones que destacan a los mejores jugadores españoles nacidos entre 2002 y 2005. El jugador del Sporting integra una lista de la que también forman parte futbolistas de la talla de Gavi, Ansu Fati, Beñat Turrientes, Yememi Pino, Nico Williams o Iván Azón. David Argüelles, lateral izquierdo, debutó esta temporada en el primer equipo, durante la visita al Leganés, de la mano de José Luis Martí. Se encuentra recuperándose de una fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho que obligó a que pasara por quirófano en abril.