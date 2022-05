Sporting B y Lealtad, a por la final asturiana del play-off a Segunda RFEF: "Los dos llegamos en buena dinámica"

Sporting B y Lealtad ya preparan la final asturiana del play-off de ascenso a Segunda RFEF. "Los dos llegamos en buena dinámica", afirman tanto el rojiblanco David Argüelles como el negrillo Javi Porrón. Los dos equipos se enfrentarán en el Nuevo Ganzábal este domingo, a las 19.15 horas. El ganador pasará a la siguiente y última ronda, la que se disputará entre el 21 y 22 de mayo en Madrid, el último filtro para conseguir el ascenso de categoría. Allí se reunirán los 18 equipos que se hayan clasificado desde los diferentes grupos. Un sorteo dirimirá los nueve enfrentamientos, a partido único, del que saldrán los equipos que suben a Segunda RFEF junto a los ya conocidos por haber sido campeones de grupo. En el caso de Asturias, el Oviedo B. Habrá dos sedes para estos partidos: el campo de césped artificial de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, y el campo Municipal Dehesa de Navalcarbón.

"Deseamos mucha suerte a los dos equipos y también de cara a Madrid para quien resulte vencedor de la eliminatoria. Venimos de dos semifinales con prórroga y creo que en esta final va a pasar lo mismo", señaló José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana, durante la presentación del partido, celebrada en la sede federativa. "Tenemos que reconocer que la Tercera ha sido fuerte esta temporada. Vimos mucha igualdad. Hasta la última jornada no se conoció al campeón. El rival que tenemos el domingo es un rival muy difícil de batir. Nosotros buscamos el ascenso que tanto ansiamos", afirmó Joaquín Alonso, relaciones institucionales del Sporting, durante la presentación. "Estamos muy ilusionados con llegar a Ganzábal y sacar el partido adelante", señaló, por su parte, Fran Cabal, presidente del Lealtad.

Sporting B y Lealtad buscan un ascenso que estrena formato tras la reestructuración de categorías. "El formato ya lo sabíamos desde el inicio, pero personalmente no es el que más me gusta", reconoció Fran Cabal. "Me gustaría poder jugar el play-off en casa, en Villaviciosa, porque sería importante para nuestra villa. De todas formas, no es ninguna excusa", argumentó. Joaquín, en este sentido, aparcó el debate para asumir que "es el formato que está establecido" y ponderar la importancia en aprovechar la oportunidad para que el equipo dé el salto a la Segunda RFEF. "A mí me gusta el formato, aunque está el tema de las aficiones locales", explicó Cuetos Lobo sobre el hecho de que todas las eliminatorias se disputen en sedes, y no en formato ida y vuelta dando la oportunidad a que cada equipo juegue en casa y tenga el apoyo de su afición. "Este formato ha venido para quedarse, pero vamos a explorarlo", añadió.

Sporting B y Lealtad disponen de 200 entradas, cada uno, que han puesto a la venta para el partido del domingo. Además, las taquillas en el Nuevo Ganzábal se abrirán hora y media antes del partido para continuar con la venta. Todas tienen un precio de 10 euros. Los menores de 14 años podrán acceder gratis al encuentro. El partido será retransmitido en directo por el canal de youtube del Sporting.