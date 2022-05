Abelardo, entrenador del Sporting: "No me considero un líder; soy entrenador, pero pagaba por jugar el domingo"

"Tenemos que mejorar en todo". Abelardo tiene claro que la victoria ante el Girona este domingo solo pasa por ver a un Sporting de Gijón mucho mejor que el de su estreno, ante el Huesca. El entrenador rojiblanco no descarta cambios, aunque insiste en que "lo que tiene que cambiar es la forma de jugar, atacar y defender mejor", y anuncia la recuperación de Jony y Pablo Pérez. Vuelve a El Molinón por primera vez en su recién estrenada segunda etapa en el banquillo. "Jugamos en nuestro estadio y tenemos que ganar", remarca.

Estado de ánimo. "Los jugadores están bien. Ha sido una muy buena semana de trabajo. He tenido más días para que el equipo vaya cogiendo conceptos. El Molinón quiero que sea como siempre. La gente sabe que la necesitamos y va a estar ahí. Tenemos que incentivar que la gente esté con nosotros, que se vea un equipo agresivo que quiera hacer las cosas bien".

Mensaje al vestuario. "Es de positivismo y optimismo. Pensando que es un partido. Tenemos que abstraernos de todo lo demás. El Girona tiene muchas virtudes, pero tenemos que ganar como sea. Va a ser muy complicado, pero jugamos en nuestro estadio y necesitamos ganar. No nos tiene que generar ansiedad, tiene que generar tensión".

¿Dos victorias bastan?. "A mis jugadores no les trasmito eso. Les trasmito que tenemos que ganar el siguiente. No sé los puntos que van a hacer falta. No se sabe lo que puede pasar. Lo principal es saber que si ganamos vamos a dar un paso importante".

Conceptos que busca. "Mejorar en todos los aspectos, en mucho respecto al partido del Huesca. Si jugamos como en Huesca tenemos un alto porcentaje de perder contra el Girona. Es un rival que juega distinto. Ahora el Girona está a un mejor nivel que el Huesca".

Sanse-Almería. "Igual ni veo el partido. Me pongo muy nervioso. Como tenemos la suerte de que no son equipos que nos vamos a encontrar, no sé si lo veré. Si lo veo, lo veré en casa".

Reto más difícil. "Ahora estamos peor, a nivel clasificatorio respecto a la distancia con el descenso, que cuando llegué. Me he encontrado lo que podía esperar. Estos días nos han venido bien para trabajar. Hemos hecho una buena semana y hay refrendarla en el partido. Creo que El Molinón va a estar con nosotros".

Aquel gol de Congo. "Aquella fue también una situación muy complicada. Recuerdo el gol de Congo. Puede ser una situación similar, pero hay que focalizarse en lo positivo. Lo importante es que los jugadores solo piensen en el partido. Podemos controlar lo nuestro, lo que hemos entrenado y ya está. Tenemos que estar tranquilos dentro de la intensidad. Hay que darlo todo. Veo al equipo mejor a nivel de confianza".

Jony, listo. "Ha entrenado toda la semana muy bien. Podría estar. Pablo Pérez, parecido. Marc Valiente sigue teniendo molestias. En su caso, vamos a esperar".

Tipo de juego. "Lo que nos deje el rival. El Girona es un equipo que se asocia muy bien por dentro, que actúa con tres centrales y dos carrileros. Además tiene un grandísimo rematador, como Stuani. Nos va a costar. Me gustaría ver un equipo valiente, que tenga el descaro de, cuando tengamos el balón, saber lo que tenemos que hacer. Que se vea un equipo vertical, que vaya arriba y con ganas de finalizar".

Vuelta a El Molinón y liderazgo. "Lo llevo con naturalidad. No me considero un líder. Soy entrenador. Pagaba por jugar ante el Girona. Pero de verdad. El fútbol es una profesión de las más bonitas que tienes que disfrutar. Te pagan bien y es para disfrutarlo. La responsabilidad es mucha, pero lo llevo bien. No me afecta".

Horario unificado. "Está bien, pero entiendo que el fútbol está montado así. De niño, excepto el del sábado, eran todos los partidos el domingo a las 5. Las televisiones mandan ahora. A mí me gusta que sean todos a la misma hora. En esta jornada a mí me hubiera gustado jugar antes".

Cambios en el equipo. "Puede pasar de todo. Para mejorar a veces tienes que hacer algún cambio, o de alineación o de sistema. No lo voy a decir. Más que los hombres, hay que cambiar la forma de jugar. Tenesmo que ser un equipo más agresivo y un poco parecido a detalles que vi en el segundo tiempo en Huesca. Eso hay que mantenerlo durante noventa minutos. Si no, no vamos a ganar al Girona. Confío en mis jugadores".

Mensaje de Luis Enrique. "Se lo agradezco. También a Villa. Que dos emblemas del Sporting y dos de los mejores futbolistas que ha dado este país y que hayan vestido esta camiseta digan eso... Son dos espejos importantes donde mirarnos todos y yo mismo. Ya sabemos cómo lo vivimos los sportinguistas. Esperamos corresponderles con un equipo valiente.

Recuerdo a Iván Álvarez. (Abelardo inició la rueda de prensa recordando al periodista asturiano Iván Álvarez, fallecido esta semana). "Quería mandar un mensaje de ánimo en estos momentos tan duros por el fallecimiento de Iván Álvarez a sus familiares y amigos. También a sus compañeros. Mi más sincero pésame".