“Se ha llegado aquí porque no se han hecho las cosas bien por parte de nadie en el club. Todos tenemos la culpa: llámese consejo de administración, planificación deportiva, jugadores, entrenadores... Igual que cuando se hacen las cosas bien. Esperamos salir de esta situación, analizar y no volver a cometer errores”. El balance lo hace Abelardo y es una radiografía de la situación a la que ha llegado el Sporting.

El Pitu abordó su vuelta y estas tres finales que restan durante una entrevista en “El Larguero” de la Cadena Ser. El entrenador del Sporting reconoció que para su regreso “tiró más el corazón que la cabeza” y que fue su hijo, Diego, quien más le animó a volver al club. “A mi mujer y a mi hija no les gusta mucho el fútbol, me dijeron que era cosa mía, pero mi hijo me dijo que pa’lante”, comentó.

Abelardo asumió que “el Sporting no tiene plantilla para estar donde estamos” antes de subrayar que “tenemos que mejorar bastante más si queremos ganar al Girona, que es uno de los mejores equipos de la categoría”. En cuanto a si seguiría en el Sporting en caso de bajar a Primera RFEF, insistió en que “no nos planteamos un descenso. Mi idea es que el equipo esté el año que viene en Segunda. Dependemos de nosotros. Los chicos tienen que soltarse. Tenemos que pensar en el presente. Si ganamos al Girona, tenemos muchísimas opciones de salvarnos”. Por último, desveló el apoyo de Luis Enrique. “Me escribió, deseándome suerte”, comentó antes de hablar de España. “Ojalá Luis esté muchos años en la selección. Es un entrenador top mundial”.