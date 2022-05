La sensación. “Hemos tenido una semana larga de trabajo. Presentía que íbamos a hacer un gran partido. No sabía si íbamos a ganar, pero sabía que el equipo iba a hacer un muy buen partido. Sabía que íbamos a enganchar a la gente. La gente lo que quiere ver es lo que ha visto. Hoy el equipo ha incentivado a la gente y el público ha empujado como nunca. Dependo de los jugadores, no he hecho nada especial. Se ha visto un equipo como el que quiero, aunque hay que mejorar cosas. Hemos interpretado bien el partido y a pesar de no tener el balón, hemos tenido fases de dominar. Que la gente tenga un buen día para celebrarlo”.

Sensación. “¿La mía? De alegría, estoy contento. Satisfecho por el trabajo y por el resultado, que ha sido positivo. Hemos dado un giro muy importante respecto a Huesca. Es el equipo que tenemos que intentar ser: solidario, vertical… Hemos tirado mucho. Estuvimos muy bien en la presión, finalizando jugadas… Lo que la gente quiere ver”. Vuelta a casa. “He estado tranquilo. Ahora creo que soy mejor entrenador en diversos aspectos, y uno de ellos es el emocional. Lo he vivido bien el partido. Sabía que el equipo estaba haciéndolo bien y el reencuentro con el banquillo me ha gustado mucho. El Molinón empuja al Sporting a la permanencia: 2-1 y partidazo rojiblanco Sensaciones y salvación. “La entrada a El Molinón… Ya salí a ver el campo a las once (de la mañana, al inicio de la concentración). Cuando vi a toda la gente… Soy del Sporting. He tenido la suerte de jugar aquí cinco años y de estar de entrenador dos años y medio. Recordé viejas emociones, y disfrutándolo a tope. Nos faltan dos puntos. No hemos hecho nada. Es un error pensar que está todo hecho. Hay que ganar al Fuenlabrada. No es para celebrar nada, pero hay que sacar esta papeleta”. La estrategia. “Teníamos mucho respeto al Girona en el balón parado. Bueno, Bernardo, Stuani…. Habíamos hablado de preparar bien la estrategia. La preparó Tomi (Tomás Hervás) fenomenal. Centro de Pedro, bloqueo perfecto… Recuerdo al Sporting de los guajes. “Son dos Sporting diferentes. En cuanto al público, eso ayuda mucho no sólo al Sporting, perjudica al rival y todo influye. Recuerdo ver dos o tres minutos pitando la posesión del rival. Tarde muy bonita”. Afición. “La gente es un once (sobre diez). Esto es increíble. Hay muy pocos campos en Segunda con veinte mil espectadores. Gijón es fútbol. Venía caminando por la mañana y la gente me decía: 'Que los chavales corran, aunque perdamos'. Hay que ir a ganar el próximo sábado, va a ser un partido difícil, pero la victoria de hoy es un bálsamo”. 5 Defensivamente. “Hemos estado muy bien. Borja y Berro (cal) muy bien. A Kravets le costó un poco más al inicio, pero hizo una jugada muy bonita en el segundo gol”. El giro del equipo. “No he tocado mucho. A nivel anímico, explotar sus virtudes. No le voy a pedir a Borja regatear o a Pedro, ir de cabeza. Hemos hecho las cosas bien. Hemos hecho un grandísimo partido. Los jugadores han querido el balón, han tenido responsabilidad y han tenido el aliento de la afición”. Jony. “No está bien a nivel físico, no está al cien por cien. Le pedí defender el pase por dentro y cuando recuperásemos el balón, que se metiera hacia adentro. Tengo que agradecer a los veteranos, Babin, Valiente, Mariño, que están aportando una ayuda increíble desde fuera”. Actitud. “La actitud es ésta. Así, va a ser difícil ganarnos. Ahora hay que refrendarlo en Fuenlabrada, intentar ganar el partido y ser valientes”. Vuelta. “Entré en Mareo y pensé que esto es una gozada. Borja (de Matías, analista), cuando vio esto, alucinó. Hay que ir poco a poco y resolver esta papeleta. Hemos dado un pasito y a ver si el sábado podemos dar el definitivo”.