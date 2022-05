Pedro Díaz, sobre Abelardo: "El Pitu es de aquí, se nota cuando un entrenador lo siente; transmite sin quererlo"

Marcó en Huesca y asistió ante el Girona. Pedro Díaz ha sido uno de los futbolistas en los que se ha apoyado Abelardo para buscar un cambio de dinámica en el Sporting de Gijón. El centrocampista rojiblanco quiere resolver cuanto antes la permanencia y comparte el "plus" que ha supuesto la llegada del Pitu, y el deseo de ganar a un descendido Fuenlabrada. "Va ser complicadísimo", asegura.

Ganas de sábado. "Esto no se puede adelantar. Hay que acabar bien esto y cuanto antes. Que llegue el partido y a ganarlo".

Gol de Gragera. "A Jose le conozco desde hace mucho. Es un aliciente más para conectar en el campo. La jugada era la planeada y salió bien. Tomi me da más alternativas para si el balón no va donde tiene que ir, pero salió bien".

Cambio. "Al final, en situaciones negativas es complicado darles la vuelta. Nos vimos en una situación límite, te mentalizas. No te lo acabas de creer y al final, llega. Un plus increíble fue la gente. A pesar de que ver el equipo no funciona, algo que es duro, llenas El Molinón. Te quitas un peso de encima, juegas más tranquilo y salen las cosas".

Abelardo y el futuro. "Pienso poco en el futuro. Tanto si es un año bueno o malo, no pienso en el futuro porque tengo bastante con el presente. Quiero que llegue el sábado y acabar con este mal sueño de una vez".

Volver a ganar. "Parece que hicimos mucho, pero ganamos un partido contra un rival complicado. Necesitábamos muchísimo esta victoria. Hemos dado un paso importante, pero no hemos hecho nada. Nos queda un partido importantísimo y complicado".

Influencia del Pitu. "Es un cúmulo de muchas cosas. Por desgracia se va un entrenador, pero llega otro y cambian las cosas, se respira otro ambiente. No queda otra que poner las cosas sobre la mesa. Es la influencia de otros compañeros. Los desayunos del equipo… No te queda otra que hacer más piña que nunca. En momentos difíciles tienes que sacar la rabia y superar obstáculos si quieres ser futbolista".

El rival. "Miraría el partido como si fuera mitad de temporada. Va a ser un partido complicado, con mucho calor y habrá muchas cosas en contra. Hay que afrontarlo de la mejor manera posible".

Cambios. "Influye mucho lo psicológico. El Pitu, como Tomás, es de aquí de toda la vida y se nota mucho cuando un entrenador lo siente. Transmite sin quererlo. Solo tienes que mirar El Molinón este fin de semana pasado. Sale solo cuando te sale del corazón".