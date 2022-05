“Me hubiera gustado a veces no ser tan niño y dar un poco más”

A Míchel Madera (Pola de Lena, 36 años) nadie lo va a cambiar. Se muestra como un espíritu libre, con ese carácter afable, bonachón, sincero. Se cita con LA NUEVA ESPAÑA en La Escalerona, donde repasa su carrera con aire nostálgico tras anunciar su retirada hace unos meses en el Marino. El exsportinguista fue un jugador único en su especie.

–¿En qué momento está?

–Estoy en otra etapa de mi vida. Terminé una muy larga como jugador profesional. Esta es nueva. Estoy sacando el curso de entrenador. Estoy ilusionado con ello. Mi padre me dijo: “¿Por qué no pruebas con alevines?” Me dio por probarlo. Me gustó. Y ahora quiero sacar el curso. Sobre todo quiero aprender. Me motiva enseñar. Cuando era niño a mí me motivaba pensar que algún día jugaría en El Molinón.

–¿Llevaba muchos años fuera. ¿Cómo ha sido volver a casa?

–(Tiembla y resopla) ¡Buf! No sé cómo describir lo que es volver a casa. Era un chico de mucho confort. Soy un chico de pueblo. De estar en casa con mi gente. Y una vez que me sacaron de aquí, sufrí. Pero eso me ayudó a aprender. ¡Llevo tantos años esperando a volver a mi pueblo! Ahora al fin estoy aquí. Por una parte, claro que es por algo triste porque he dejado el fútbol. Pero tenía tantas ganas ya de volver...

–¿Qué le empujó a salir de su zona de confort?

–Marcharme a Inglaterra. Si no, me habría quedado toda la vida en Gijón. No habría viajado tanto. Eso me dio un salto. Conocí más mundo. Yo no tenía esa ambición de irme, no me movía el hecho de salir de aquí. Pero fue ese traspaso lo que me empujo fuera.

–¿Lo pasó mal?

–En Inglaterra mucho. Los dos primeros meses sufrí muchísimo. Viví solo en un hotel. No encontraba casa. Mi mujer no podía ir porque estaba trabajando en Oviedo y no podía venirse en ese momento. Por eso lo de la zona de confort. Yo era un chaval de 21 años de Pola de Lena que vivía en el pueblo. No había ni siquiera acabado la temporada y un cambio así... Lo superé poco a poco. Luego me llamó Manolo Jiménez para irme a Grecia. Allí sí estuve feliz.

–Pero todo eso le habrá cambiado su forma de concebir el mundo.

–Claro. Salir fuera, conocer mundo, me abrió la mente. Conocí muchas culturas. Muchas cosas que estando solo en mi pueblo no lo sabía. Soy mucho mejor persona. Gané más valores.

–¿Dónde está viviendo?

–Ahora en Gijón, en La Calzada. Tengo una casa en Viesques, pero ahora mismo está arrendada. Un familiar de mi mujer tenía una casa en La Calzada y nos fuimos allí. Ella estudia un curso de auxiliar de enfermería. Yo voy dos días a entrenar a Pola a los chavales. Es una hora y media, no me trastoca mucho.

–Siempre ha tenido fama de jugador rebelde.

–Sí, puede ser. Quizás era de contrastes. Soy muy tímido. Me cuestan algunas cosas. Pero en el campo me cambiaba el chip. Me pegaba mucho con los árbitros. También he sido rebelde en cosas externas. Pero no he tenido nunca problemas en todos los clubes que he estado. Con eso me quedo.

–También es una persona singular.

–Mucho es por la timidez. A veces no me abro. Soy particular, no soy muy sociable. El hecho de salir fuera me ha ayudado a abrirme. Y la edad, claro. Los años me han dado saber estar, experiencia. Yo sigo teniendo los mismos amigos que de pequeño.

–¿Cometió muchos errores?

–Bueno... Ahora en esta otra etapa lo que me llama es cómo enseñarles a los niños a no cometer errores. Quiero que vean en el fútbol un deporte que es bueno. Y educarles para que no cometan los errores que cometí yo en el pasado.

–¿De qué se arrepiente?

–(Piensa). Quizás de algunas situaciones. Me habría gustado no ser a veces tan niño y haber dado un poco más. Pero estoy orgullosísimo de lo que he hecho. He podido jugar en Primera y en competiciones europeas.

–¿Hay algo de la sociedad que le genere rechazo?

–La política no me interesa para nada. Pero me produce mucha tristeza y rechazo lo que está pasando en Ucrania. Esas guerras… Me ha pasado en Azerbaiyán. A unas horas de la ciudad donde estaba había una guerra. Y en Israel también me pasó con el conflicto palestino. Lo vivía con mucha angustia. Ojalá llegue la paz.

–¿Le quedó la espina de no volver al Sporting?

–Totalmente.

–¿Qué le pareció lo del derbi?

–Fueron imágenes que no pueden pasar. Se debe evitar. Al final pierden todos: los jugadores, el club, la gente que está metida en el lío. A mí no me tocó vivir esos derbis. Y al final son partidos que se llevaban años sin jugar y eso provocó un clima de expectación que por las cosas que han pasado se ha convertido en tensión. A veces estás en caliente y no te paras a pensar. Pero no se puede agredir a nadie. Eso ya es grave. Seguro que ahora en frío no harían lo mismo.

–¿Echa de menos la adrenalina del fútbol?

–Sí, eso mucho. Los días de partido. Esa cosa, ese nervio que te mantiene vivo. Eso me prestaba.

–¿Habría hecho toda su carrera en el Sporting?

–Sí. Y habría sido muy feliz.

–¿Nunca volvió a ser tan feliz?

–No. Sobre todo, por lo que dejé. El vestuario, el día a día, la gente. Mareo era mi segunda casa. Sentí esa falta. Eché de menos estar ahí. Pero jugar en Champions League y en la Europa League seguramente no lo habría hecho con el Sporting.

–¿Jugar la Champions o ascender con el Sporting?

–No, no. Eso lo digo claro: nunca sentí nada tan especial como el ascenso con el Sporting. Eso fue el mejor momento de mi carrera.

–Vivió en sus inicios una situación muy angustiosa con el equipo cerca de bajar a Segunda B con Manolo Preciado.

–Lo recuerdo. Empezamos muy bien, como le pasó un poco este año al Sporting. Pero luego no sé qué pasó, comenzamos a perder partidos y sufrimos. Sufrimos mucho.

–¿Hubo temor a bajar?

–Sí… Pero confiamos en nosotros y lo sacamos.

–¿Cree que el Sporting salvará esta situación y se mantendrá en Segunda?

–Confío en el Sporting. Viví una situación delicada y la sacamos.

–¿Hay alguna similitud entre Preciado y Abelardo?

–No conozco a Abelardo como entrenador… Manolo Preciado tenía ese carisma que le hacía ser distinto.