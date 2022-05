Puma Rodríguez también ensalza a Abelardo: "Su juego me ayuda por mis características"

Puma Rodríguez, futbolista del Sporting de Gijón, ensalzó este jueves a Abelardo Fernández, entrenador que ha devuelto la confianza a la plantilla

Estas son sus palabras:

Semana : "La afrontamos con mucha responsabilidad, sabiendo lo que tenemos en juego. La semana la estamos preparando muy bien, para lograr los tres puntos y estar ya tranquilos"

Dinámica: "Es la senda que debemos seguir. Hemos hecho un gran partido ante un rival fuerte como el Girona y ahora hay que seguir con esa mentalidad para lo que queda. Los últimos partidos hay que afrontarlos con la máxima ilusión. Si ganamos este fin de semana estaremos más tranquilos y disfrutaremos el último encuentro"

Afición: "Es importante para nosotros, porque nos dan mucho ánimo. Me gusta cuando veo un sportinguista, sobre todo cuando jugamos fuera, porque nos motivan para hacer las cosas mucho mejor. Hay que agradecerles el apoyo y más en un partido como el del sábado, que necesitamos todo su ánimo y que estén allí presentes para lograr el objetivo, el de ganar y lograr los tres puntos".

Vestuario: "El equipo está concentrado y tenemos claro lo que tenemos que hacer para sacar los tres puntos en Fuenlabrada. Estamos tranquilos y entrenando de la mejor manera. Estamos recuperando bien, tras el partido intenso ante el Girona. Veo al equipo muy bien y con ganas de afrontar el partido tan importante del finde semana".

Ánimo: "Tenemos que tener claro lo que tenemos que hacer. No podemos salir con dudas. Tenemos que estar concentrados y estar compactos en defensa y en ataque, pero sobre todo ir a por los tres puntos. Y cuando acabe el partido poder estar todos tranquilos y seguir adelante".

Final en Fuenlabrada: "Puede ser un equipo peligroso, porque no se juega nada y dejan muchos jugadores descolgados arriba. Tenemos que tener claro lo que nos jugamos y salir a por ellos para tratar de sacar los tener los puntos".

Futuro: "No sé lo que va a pasar. Estoy en el Sporting y soy muy feliz. Quiero acabar de la mejor manera posible y que el equipo se salve. Solo pienso en el partido del sábado. No sé lo que va a pasar la próxima temporada. Solo espero acabar bien aquí y dar lo mejor de mi. Lo que el destino me tenga preparado lo afrontaré".

Abelardo: "Tuve la oportunidad de que me entrenara en el Alavés, ya tenía una idea de su juego. Un juego que me ayuda mucho por mis características. La forma que propone es buena. Tengo que aprovechar todo lo que pueda y aprender y dar lo mejor de mí en cada momento que me da la oportunidad. El equipo, dadas las circunstancias que teníamos, tenía que dar un paso hacia adelante. Ha venido a ayudarnos, nos ha mostrado su apoyo y confianza y el equipo en los últimos dos partidos ha respondido bien. Ahora hay que seguir así, tratar de estar todos unidos y pensar en el partido ante el Fuenlabrada y salir a por todas".