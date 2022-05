Abelardo: "Si no salimos al cien por cien, el Fuenlabrada nos va a gana; tenemos una final"

Abelardo Fernández, entrenador del Sporting de Gijón, confesó que el equipo rojiblanco tiene mañana "una final" para certificar la permanencia. "Tenemos un match ball".

Objetivo: Fue una final el Huesca, fue una final el Girona, ahora tenemos otra. Tenemos un match ball de certificar la permanencia. Con esa intención vamos, de intentar conseguir los tres puntos. Tenemos que pensar que es un partido más difícil que el del domingo pasado. Jugamos contra un equipo que no se juega nada y eso libera al futbolista. Va a haber muchísimo calor. Toca sobreponerse a todo esto y conseguir la victoria que nos dé el objetivo.

Preparación: La semana la hemos preparado como un partido normal, analizando al rival. Sí que hemos intentado hacer pausas, que los jugadores se hidraten bien. El sábado va a requerir un esfuerzo importante por el calor. Requiere más concentración que el domingo porque vamos a estar más cansados. Hay que estar todos en alerta. Como si nos encontramos con un aguacero, no podemos hacer nada. Hay que sacarlo adelante.

Vestuario: La victoria del domingo fue una liberación. La relajación llegó el lunes con el descanso y ya está. No hay más momento. Queremos ganar mañana para no jugárnosla en la última jornada. Esto te da una relativa tranquilidad, pero sabemos que dependemos de nosotros mismos. El trabajo ha sido táctico y mental. Hemos ganado al Girona pero no hemos hecho nada.

Falta de presión en el Fuenlabrada: Lo vimos el otro día con el Zaragoza en Oviedo. Cuando el futbolista no tiene presión, puede jugar más. Es un equipo muy ofensivo. No podemos tener pérdidas tontas. Tiene jugadores muy buenos, con mucha calidad. Como nos relajemos, si no salimos al cien por cien, el Fuenlabrada nos va a ganar seguro. Hay que estar con los cincos sentidos.

El futuro: Primero vamos al sábado y a partir de ahí ya miraremos. No cabe duda de que todos queremos ver a un Sporting mejor que el de este año. Primero vamos a solucionar esto que para eso me contrataron. A partir de ahí, ya se verá como hacemos las cosas.

Más balón: Va a ser un partido extraño y difícil. Ellos son un equipo ofensivo, que dejan muchos jugadores descolgados, el calor. Va a ser un partido complicado, intentaremos tener el balón pero muchas veces el rival no te deja.

Sandoval: Si yo fuera entrenador del Fuenlabrada, estaría motivado. Pero no por el Sporting, porque soy un profesional. Si yo no me jugara nada, apretaría a mis jugadores al cien por cien. Es muy lícito que Sandoval apriete al máximo a sus jugadores para intentar ganar.

Motivación: Estoy encantado con el grupo. Hemos hecho muy buen trabajo en estas tres semanas con ellos. Ha sido para mí todo positivo. Con los ojos bien abiertos y las orejas para escuchar todo. No es sencillo, pero el comportamiento de los futbolistas ha sido de diez. Ojalá nos liberaremos todos el sábado con una victoria.

Jony: No ha pasado buena noche. Viajamos todos, creo que es importante que hagamos piña. A A ver como lleva el viaje, mañana decidiremos. No me gusta hablar del futuro, porque quiero solucionar esto. Si todo sale bien, me encantaría que Jony siguiese en el Sporting. Estoy seguro que va a hacer todo lo posible por seguir aquí.

Relación con Javi Rico y Fran Rico: Muy buena. Hay muy buen ambiente de trabajo. Pero no hablamos nada de futuro, no estamos para hablar de futuro. Ellos tendrán un trabajo hecho, pero soy el primero que no quiere hablar de futuro. A partir de ahí, ya se hablará con el equipo en Segund