Cuando el corazón todo lo puede

El invidente Álex Varela, uno de los rostros más célebres de La Mareona y fan de Abelardo, estará hoy en Fuenlabrada para animar en la final por la permanencia: “El Sporting me ayuda a superar los problemas y quiero estar en el estadio para apoyar”.

Álex Varela tiene una discapacidad visual grave: sus ojos apenas intuyen sombras y solo tiene un ángulo de visión de en torno a un 10% debido a una enfermedad visual degenerativa. “Me entero de lo que sucede en el campo por los ruidos, me apoyo en las radios y en lo que van diciendo los aficionados. Así intuyo qué es lo que pasa. Cuando no hay ruido, es que no hay ocasiones claras de peligro. Cuando los aficionados se agitan, es que hay peligro. A veces pongo la radio bajita para fijarme más en estos sonidos de campo”. Su historia es de película. Álex no se pierde nunca ni un solo partido del Sporting.

Hoy, este joven nacido en Mieres hace 28 años será uno de los cerca de 2.000 aficionados rojiblancos que estará en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada. Viajará con Unipes. Es miembro de la Peña Sentimiento Rojiblanco. Irá, claro, con “Malik”, su perro y guía, quien viste también una bufanda rojiblanca. Bromea Álex con la afición de este can. “A veces me dicen que está en El Molinón sentado y mirando fijo al partido”. Como al viaje no puede ir su padre, le acompañara un íntimo amigo (Xuan Moro). Y a pesar de todas las circunstancias, y del madrugón (parten a las 6:45 horas), está decidido a viajar a la Comunidad de Madrid y hacer el esfuerzo para apoyar al Sporting, su equipo. Cuenta, con emoción, que su pasión por el Sporting, heredado por los genes (su padre Modesto es un gran aficionado rojiblanco), le ayuda a llevar de la mejor forma el día a día con un tono optimista y fuerza que llama poderosamente la atención. Explica que anima por pasión, y, en cierto modo, estará en el campo de Fuenlabrada por un compromiso.

“El Sporting me ayuda a distraerme, a olvidar los problemas del día a día. Este es uno de los partidos más importantes de la historia y quiero estar para apoyar. Ya he estado en Burgos o Miranda, pero me parece que es un encuentro donde no puedo faltar. Agradezco al Sporting las facilidades porque me permiten que mi amigo pueda estar como acompañante. Siempre me han ayudado y es de agradecer, y también quiero ayudar yo”.

Cuenta Álex que él también se ha reenganchado al equipo gracias a Abelardo. Dice que en cierto modo se siente reflejado con los valores que pregona el Pitu y su estilo de fútbol. “Me ha hecho recuperar la ilusión. Abelardo trasmite los valores de lucha, sacrificio y pelea con los que me identifico. Él siente el Sporting”, cuenta.