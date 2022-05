La afición suspende al Sporting y culpabiliza a Javier Fernández y a Rico

El tiempo de analizar los errores y sacar conclusiones ha llegado para el Sporting. Con la permanencia alcanzada y solo un partido por delante de puro trámite, la temporada se da por despachada. La afición tiene claro su punto de vista después de una campaña en la que el equipo ha estado a un paso de abandonar el fútbol profesional por primera vez en su historia. El sentir del sportinguismo se palpa en la opinión de quince de sus peñas más representativas en Asturias. El suspenso es rotundo y, a la hora de depurar responsabilidades, Javier Fernández, presidente; y Javi Rico, director deportivo, son los grandes señalados. Para el futuro, solo piden una cosa: “Un equipo que vuelva a ilusionar, como el de la mejor época del Pitu”.

Aurelio Rodríguez, tesorero de la peña Carbonera, la misma que presidió durante décadas y le ha situado como un histórico del movimiento de las peñas sportinguistas, hace un resumen demoledor: “Nunca sufrí tantísimo como sportinguista. En mi vida pasé por una temporada tan desagradable, y tengo 84 años”. Él suspende de manera rotunda al equipo, al que pone “un 0”, y refleja el punto de vista de los aficionados que vivieron la plenitud del club rojiblanco. El suyo es el sentir de la gran mayoría.

A la hora de buscar responsabilidades, se reparte, con matices, entre directiva y dirección deportiva. Sonia Pasarín, presidenta de la peña Vegadeo y Juan José Asenjo, de la peña El Orbayu, lo achacan a la tardanza en la destitución de Gallego. Varios, a la mala confección de la plantilla entre varias tomas de decisiones importantes. Otros incluyen también el bajo rendimiento de los jugadores. “De noviembre para aquí, ni una al derechas”, comenta Toño Ramos, de Los Yerbatos de Bimenes. Hay quienes se incluyen, como es el caso de Santiago Llera, presidente de la peña Maliayo, de Villaviciosa. “Somos todos un poco culpables porque protestamos poco. Cuando ves que una cosa se va a hundir tienes que alzar la voz, y no lo hemos hecho”, asume.

Lo que tiene claro el sportinguismo es que el futuro tiene que pasar por volver a construir un equipo como el liderado por el Pitu en el último ascenso. “Con Abelardo cambió todo solo ya escuchándole hablar”, recuerda Aurelio Rodríguez. Todos comparten que su regreso, además de un acierto, marca el camino a seguir. “Hay que luchar por estar arriba y salir de El Molinón satisfechos”, dice Ringo Menéndez, de la peña El Chorby. “Queremos un Sporting de garra e intensidad. Que El Molinón vuelva a rugir a base de trabajo”, propone Herminio Martín, de la peña Nunca Caminarás Solo. “Deseo un equipo que nos haga estar orgullosos. Que vuelvan a demostrar que se quieren comer el balón”, subraya Javier Espejo, de la peña El Chango. “Que se dejen la piel, sientan la camiseta y nos hagan disfrutar”, sentencia Patricia Allende, de la peña El Cencerru.

La semana tiene también otro tema candente en la calle: ¿qué resultado espera la afición del Sporting el domingo? La pregunta esconde el factor de la rivalidad. Una victoria del Sporting podría ayudar al Oviedo a recuperar la plaza de play-off y continuar en la lucha por el ascenso. Ahí hay quienes piden al Sporting salir a ganar y otros, la mayoría, los que señalan que a estas alturas nada de ayudar al eterno rival. Unos y otros, en todo caso, asumen que es muy improbable que la victoria se quede en El Molinón ante la mala dinámica mostrada por el equipo.

Xuacu Rodríguez, de la peña Sentimiento Rojiblanco, defiende que “siempre quiero ganar y lo de dejarse perder por fastidiar al vecino me da igual”. En esa línea se expresa José Manuel Baragaña, de la peña Yeyos: “Hay que ganar, no me gusta mirar mucho lo que implica. Que pase lo que tenga que pasar”. Juan Luengos, de la peña El Cruce, lo resume así: “No quiero males para el Oviedo, hay que ser más señores que ellos. No ganaremos, pero hay que intentarlo”. Andrés Buznego, de la peña Casa Kilo, opina lo contrario: “Si el Sporting no nos dio una alegría en todo el año, que no se pongan ahora a ganar en casa. Que pierdan”. Hay quienes también tiran de memoria, como Sonia Pasarín: “El Oviedo nunca nos ayudó. No hay favores”.