Mendoza quiso cambiar a Floro por Bert Jacobs tras su gran inicio en el Sporting

Corría el final del año 1992, el mejor momento de Bert Jacobs como entrenador del Sporting, cuando Ramón Mendoza, presidente del Real Madrid, empezó a interesarse por aquel holandés de Gijón. No fue simple curiosidad. El libro “Hotse Knots Begonia Vaetbal”, la primera biografía de Jacobs publicada este mismo año, detalla cómo el mandatario blanco recabó informes para su contratación en el caso de destituir a Benito Floro. Floro aguantó finalmente, el que terminó destituido, pocos meses después, fue el holandés.

Karel Aalbers, entonces presidente del Vitesse, el club desde el que había llegado al Sporting Bert Jacobs, desvela en el libro que Mendoza le preguntó por él durante un periodo en el que su estilo y propuesta empezaban a ser aplaudidas en España. “Mendoza me preguntó una vez por esto en los partidos de la Copa de la Uefa que jugamos contra ellos. Mendoza estaba bajo fuego. Luego buscó otras vías”, apunta Aalbers.

No fue el Madrid el único club en interesarse por su fichaje mientras estaba en Gijón. El propio Jacobs, en declaraciones recogidas por un medio holandés tras su experiencia en el Sporting, habló años después de que tuvo una propuesta del Oviedo durante aquella temporada 1992-93 en el Sporting. “Ese cambio resultó imposible. Gijón y Oviedo son clubes que se pueden beber la sangre el uno al otro”, comentaba el exrojiblanco. “Si hubiera hecho el cambio, se habría considerado una traición. Mi vida no sería agradable allí, me aseguraron. Así que a Oviedo, no”, explicó en su momento en entrenador.

La primera biografía de Jacobs, firmada por Ferry Reurink y Michiel Kraijkamp, también recoge un montón de anécdotas en un capítulo dedicado expresamente a su paso por el Sporting. En el se cuenta que cuando le dijeron que Redondo ejercería como su segundo entrenador, Jacobs respondió que “debería poder contar algunos chistes buenos en español de inmediato”. Para aprender el idioma, se detalla que tomaba cuatro horas de clase al día, y defendiéndose ya en el primer mes. En él también se detalla que Jacobs pactó con el Sporting su renovación “el 17 de enero de 1993”. No se llegó a firmar, aunque después, al despedirle, se afirma que le indemnizaron por ello. El libro sigue pendiente de una edición en español, bajo demanda, por lo que los autores están abiertos a recibir peticiones para hacerlo posible.