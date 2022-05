“Quiero jugar en Primera, pero si me quedo no habrá ningún problema”

Uros Djurdjevic (Obrenovac, Serbia, 2-3-1994) recibe a LA NUEVA ESPAÑA en Mareo, poco antes de pasar por quirófano para ser intervenido en la muñeca. Es la razón de su ausencia en los premios de este diario, que recibe por partida doble. Mejor jugador de la pasada temporada y también máximo goleador del Sporting, espera que no sean los últimos en Gijón. Djuka tampoco oculta que todo puede suceder este verano respecto a su futuro en el club.

–¿Qué significan para usted estos dos trofeos de LA NUEVA ESPAÑA?

–Significan mucho. Es bonito que te reconozcan tu trabajo. Había logrado dos anteriormente como máximo goleador, pero es la primera vez que consigo el de mejor jugador. Es importante para mí. Espero ganar otros dos trofeos más la próxima temporada.

–Eso quiere decir que seguirá en el Sporting.

–¡Eso nunca se sabe!

–En Fuenlabrada, al final del partido, la Mareona le cantó “Djuka quédate”. ¿Se quedará?

–Veremos a ver. Queda tiempo. Espero iniciar la pretemporada con el Sporting. Tengo un año de contrato, aunque nunca se sabe qué puede suceder con el mercado. Yo estoy contento aquí, también mi familia. Vamos a ver qué sucede.

–Radulovic, seleccionador de Montenegro, insistía en una entrevista reciente a LA NUEVA ESPAÑA en que ha llegado el momento en el que usted dé el salto a Primera ¿Piensa lo mismo?

–Todos los futbolistas queremos jugar en Primera. He hecho buenas temporadas aquí, quiero jugar en la máxima categoría, pero si me quedo en el Sporting tampoco habrá ningún problema. Tengo contrato. Ojalá me quede y subamos el año que viene. Sería la mejor temporada para mí.

–¿Sigue siendo Inglaterra su prioridad en caso de salir del Sporting?

–Me gustaría seguir jugando en España. Mejor España que cualquier liga extranjera.

–¿En qué situación se encuentra la oferta de renovación que le ha presentado el club?

–De momento está aparcada. No quería hablar de renovar mi contrato hasta el final de la temporada porque no era el momento. Ahora hablaremos. Veremos cuál es la mejor opción.

–Usted siempre ha repetido que vino al Sporting para subir a Primera. Abelardo ya lideró el último ascenso ¿su fichaje le motiva para seguir?

–Se nota que él siente el club, que lo va a dar todo hasta subir otra vez al equipo. Compañeros como Jony, Pichu o Pablo Pérez saben cómo fue todo aquello. Este proyecto con Abelardo me gusta, por eso digo que con él, el Sporting puede hacer muchas cosas buenas el año que viene. Sabe cómo sacar lo mejor de cada futbolista y los aficionados están con él. Creo que puede ser una temporada como la primera de David (Gallego), pero con buen final.

–Aguantó mucho con la muñeca rota.

–Estará mucho mejor tras la operación. Tengo plena confianza en el doctor Antonio Maestro.

–¿Cuándo toma la decisión de pasar por quirófano?

–Hablé con los doctores del club sobre ello y me dijeron que ahora podía ser un buen momento después de que el equipo hubiera conseguido ya la permanencia. Por eso y porque tenemos ahora un mes de vacaciones, por lo que tendré tiempo para recuperarme.

–¿Cómo se produjo la lesión?

–Fue en septiembre, contra el Leganés, en casa. Ahí ya me lo fracturé. El dolor continuó, pero con el vendaje que solía poner lo notaba menos. Después, durante el partido en Huesca, recibí un golpe con la pelota en la misma zona. Volví a tener mucho dolor. Hice un scanner y el doctor fue cuando me comentó que tenía que operarme.

–Con una fractura y no quiso parar.

–Dije desde el primer momento que quería jugar hasta final de temporada, seguro. No soy un portero. Si lo fuera entonces sí tendría que parar (sonríe). Soy futbolista y podía aguantar bien hasta el final.

–Usted, además de por los goles, es aplaudido en Gijón precisamente por esa capacidad de entrega.

–Creo que la gente me lo reconoce. Cada partido juego al cien por cien. Además, como dije en su día, voy a dar todo por este club. Quiero al Sporting y estoy dispuesto a hacer lo imposible por ello. Por eso jugué con la muñeca rota. No fue una temporada buena, pero nos salvamos, que era importante. Hay que pensar ya en el año que viene.

–Se pierde ahora cuatro partidos con Montenegro ¿Cómo se ha tomado la noticia el seleccionador?

–Bien. Lo hablé con él. Contaba conmigo, pero lo primero es la salud. Es lo mejor para empezar al cien por cien la próxima temporada. Voy a desconectar un poco del fútbol durante un mes.

–¿Cómo define su año en lo personal?

–Marqué 16 goles y di 5 asistencias. No está mal, pero al final siempre pongo al equipo en primer lugar. Si miras las cifras del delantero dices: “Está bien”. Cuando miras el resultado del equipo ya piensas: “no está bien la temporada”. Fue mejor la temporada pasada, en la que hice 22 goles y como equipo estuvimos peleando por algo bonito hasta el final.

–¿Qué balance hace de la temporada en general?

–Estuvimos líderes al principio y después tuvimos una mala racha que duró demasiado tiempo. Es lo que hizo que al final jugáramos para salvarnos. No puede pasar más en este club porque ni el Sporting ni su afición merece jugar por la permanencia.

–Fue clave la victoria ante el Girona.

–Fue una locura de partido. Veintidós mil personas animando ahí…. ¡Y era para salvarse! Encima ganamos a un equipo que está entre los primeros para jugar play-off. Fue una locura.

–¿Cómo explica el desplome del equipo?

–Entre los jugadores lo hemos hablado mucho. He pensado sobre ello y no entiendo nada. No sé qué pudo pasar. Somos casi los mismos jugadores que el año pasado y al inicio estuvimos primeros. No lo sé. Cambiamos de entrenadores y todo eso, pero no sé qué pudo pasar.

–¿Cómo ha sido su relación con los tres entrenadores de esta temporada?

–Con todos tuve una buena relación. Los tres son buenos entrenadores y buenas personas. Con David (Gallego) hice mi mejor temporada aquí, cuando marqué los 22 goles. Con Pep (Martí) no estuvimos mucho, pero fue un gran futbolista y es una persona perfecta. El Pitu es un entrenador de casa, siente este club y la afición le quiere. Puede ayudar mucho al Sporting el año que viene.

–Tadej, su hijo pequeño, es conocido por la afición por su gran sportinguismo. ¿Qué le dice él sobre el futuro?

–(Se ríe). A mi mujer le gusta mucho las redes sociales y cuando salió subió el vídeo de Tadej cantando el himno del Sporting fue increíble. ¡Le gusta mucho el fútbol! Mi casa está llena de pelotas. Tiene solo 2 años, no sabe de estas cosas del futuro. Solo sabe que le gusta el Sporting. Con la mayor, Andrea, que tiene casi 5 años, puedes hablar casi como si lo hicieras con un adulto. A los dos les gusta mucho Gijón.

–¿Son conscientes de que su padre es un ídolo en la ciudad?

–Sí. Voy con ellos por la calle y mucha gente te para o te pide fotos. Me gusta. Tenemos la mejor afición de España. Cuando era pequeño, recuerdo hacer lo mismo con futbolistas. Sé que para un niño es la mayor de las felicidades. Me gusta hacer feliz a la gente.

–¿Cómo será su verano?

–Estaré en mi casa de Serbia, todo el mes, con la familia. Durante todo el año estoy fuera, y ahora quiero aprovechar para estar el máximo tiempo posible allí. Mi padre suele venir a Gijón una vez al mes, pero mi madre no ha venido en los últimos dos años. Me gusta estar todos juntos en casa, con mi hermano también.

–¿Qué resultado quiere el domingo?

–Es un partido más para nosotros, así que hay que intentar ganar. No sé qué pesará la afición, pero somos profesionales y mis compañeros intentarán ganar a Las Palmas. Estaré en el campo animándoles.

–¿Cuál fue su mejor momento de la temporada?

–El gol que le hice al Oviedo.

–¿Y su mejor gol?

–El que le hice al Oviedo.

–¿El mejor lugar de Gijón?

–El paseo de Begoña. Voy mucho al parque con los niños

–Un rincón de El Molinón.

–La portería del fondo sur. Me encanta celebrar allí los goles.

–Su comida preferida.

Cachopo o chuletón. Soy de carne.

–Una bebida.

–Cerveza.

–Pida un deseo.

–Mi mayor deseo sigue siendo vivir un ascenso a Primera en el Sporting. Quiero vivir esa sensación.

–Mande un mensaje a la afición.

–No sé qué pasará en el mercado, pero espero que no se repita una temporada como esta última. Confío en que el próximo año será el del Sporting. Ellos se lo merecen.