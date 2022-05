Abelardo Fernández habló y mucho en su última rueda de prensa de esta Liga que finaliza el domingo con el encuentro ante Las Palma y donde el técnico afirmó que "saldremos con ganas de conseguir una victoria". Cuestionado por los cambios estructurales en el club, el técnico explicó que "tenemos que pegar un giro al modelo de juego, al trabajo de cantera en el sentido de que no salen tantos jugadores como antes y el fútbol tiende más a lo físico"

Último partido ante Las Palmas: Es un alivio no jugarnos nada a nivel de objetivos. Lo afrontamos con tranquilidad pero también con ganas de poder conseguir una victoria y poder despedir la temporada con triunfo.

Motivación: Es cierto que el jugador se puede relajar sin querer cuando el objetivo, que no era este, se consigue. Ha sido un alivio saber que vamos a estar en Segunda. Para esto está el entrenador, para motivarlo

Muchos cambios en el once: Es justo dar oportunidades a jugadores que no han participado tanto, pero que en los entrenos han tenido buena actitud. Tengo que ser justo, los que me han mostrado cosas y los que han demostrado intensidad en los entrenos y me han mostrado compromiso, merecen una oportunidad.

Manifestación contra la gestión del Sporting: Nos llega, pero no lo hemos hablado. Lo veo como una cosa lógica. La gente puede expresar su opinión a favor o en contra. Vivimos en democracia, cada uno puede expresarse como quiere. La afición del Sporting cuando está a favor, como el día del Girona que no lo había visto nunca. Ahora, si deciden expresarse de otra forma, es totalmente lícito.

Decisiones deportivas: Cualquier decisión que tomes de la no continuidad de un jugador puede ser dolorosa. Todavía no he hablado con Javi Rico en ese sentido. Queda un partido y quiero prepararlo bien. A partir del lunes, empezaremos a hablar. Tengo pensamientos en mi cabeza, me pagan por ella. Aquí hay que ser sincero. Que las decisiones que se tomen sean en beneficio del club.

¿Decisiones sobre jugadores sin contrato?: Por mi parte no, por parte de la dirección deportiva tampoco. No se ha hablado con jugadores. Estamos en la competición y creo que no hay que hablar con ninguno.

Detectas necesario un giro de 180: Todos sabemos que hay que dar un giro, con esa intención vine. Pero eso lleva su tiempo. Hemos llegado a una situación que nadie quería. Ojalá el año que viene podamos decir que el Sporting es candidato al ascenso. Pero no se puede decir así. Hay que asentar un proyecto. Hay que pegar un giro en cuanto al modelo de cantera, el juego. No es un trabajo de un día. Lleva su tiempo. En el club estamos concienciados de que es así. El filial, el juvenil. Hay que hacer autocrítica todos y mejorar las cosas.

Número de jugadores para fichar: Esas decisiones son las que tengo en mi cabeza pero no hablé con Javi. Tiene que haber un cambio importante, no sé un número. Cuando las cosas no se hacen bien, hay que hacer un cambio.

Cambios en otras parcelas: Eduardo Domínguez no va a continuar. Hemos conectado muchísimo. Va a venir una persona que trabaje con él en los últimos dos años: José Antonio Morga. Es de mi equipo y de mi confianza.

Oviedo: Se ha comentado algo, no te digo que no. Es una casualidad que jugamos contra un rival del Oviedo. Nosotros tenemos que ganar el partido, el Oviedo se meterá o no en promoción por una temporada de 42 partidos. No por el partido del Sporting ante Las Palmas.

Intransferible: No hemos hablado nada. Javi me ha querido transmitir cosas y le he dicho que no, que nos queda un partido. Luego tenemos tiempo. No se ha hablado nada. No sé ni lo que tenemos para fichar.

Mareo: Yo soy entrenador, igual estoy tres meses o tres años. Hablo como sportinguista. Tenemos que pegar un giro al modelo de juego, al trabajo de cantera en el sentido de que no salen tantos jugadores como antes y el fútbol tiende más a lo físico. Tenemos que buscar jugadores más físicos. Pero creo que el modelo de juego, el Sporting no puede jugar como el Betis. Tenemos que tener un modelo de juego más vertical, como el Athletic o el Osasuna. Es el que por historia nos ha dado mejor resultado. Para ese modelo, tenemos que tener jugadores que nos pueda encajar. En categorías inferiores, ganas partidos fáciles. Creo que seguiremos ganando fácil, pero competir de otra forma. Por ejemplo, ganar duelos, hacer entrenamientos específicos. Algo que se ha adapte a nuestro club.

Ambiente negativo para el Oviedo: No lo puedo controlar. La gente puede hacer lo que quiera. Como aficionado del Sporting, me imagino que la gente no querrá que el Oviedo juegue playoffs. Entonces, se verá en función del partido.

Manu García: No hemos hablado de ningún jugador. Manu es muy buen jugador y todos los buenos encajarían en el Sporting. Hay variantes, quizás el club tenga que vender o quizá Manu no quiera quedarse. Hasta la próxima semana, no puedo responder a esa pregunta.