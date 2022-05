Abelardo anuncia que hablará ya con los descartes del Sporting: "Para alguno va a ser un palo, pero tengo que decidir"

"Quiero otro Sporting". Abelardo despidió la temporada en El Molinón señalando alguna de las claves que pretende para el equipo que empezará a construir desde ya. "Habrá mucho trabajo. Dinero no sé si habrá mucho", comentó antes de avanzar que a partir de mañana comenzará a comunicar ya sus planes a los descartes. "Tendré reuniones con jugadores a nivel individual. Sé que será un palo para algunos futbolistas, pero tengo que decidir. Lo mejor es que te digan la verdad, para lo bueno y lo malo", detalló el entrenador del Sporting de Gijón. No quiso sacar muchas conclusiones de la derrota ante Las Palmas, aunque se le vio molesto con alguno de sus futbolistas. "Ha sido un partido atípico por el ambiente y porque no nos jugábamos nada. Hubo jugadores que, para mí, podían haber mostrado otra actitud", deslizó.

"La gente tiene derecho a expresar lo que siente. Lo aceptamos con normalidad", afirmó Abelardo, entrenador del Sporting, sobre las protestas que rodearon al partido ante Las Palmas. Sobre el nuevo Sporting que busca, señaló que "intentaremos que el equipo compita. Hay que tomar decisiones. Quiero ver un grupo como el día del Girona. Primero hay que hacer un equipo, habrá cambios, y lo primero es buscar jugadores dentro del modelo del Sporting: buenos profesionales, buena gente y que sumen en el vestuario". En este sentido, dio especial importancia en que "nosotros tenemos que incentivar a la afición, que para mí es la mejor de España". Desde su llegada, Abelardo fue conciso en su diagnóstico. "He percibido que nos ha costado competir. Quiero que todos mis equipos compitan. Hay que incentivar a la gente. El club y yo tenemos que buscar un equipo que incentive a la gente. La afición que tenemos, la necesitamos. Hay que intentar enganchar a la gente", repitió. En clave a la confección de la plantilla, anunció que el verano va a ser largo. A la hora de que salga gente y de que pueda venir". En cuanto a los fichajes, el Pitu habló de que "hay que convencerles de que vienen al Sporting y hacer un equipo que dé la cara y compita", mientras no dudó a la hora de poner nota a la campaña que termina. "Es un suspenso. Nadie nos podíamos imaginar al inicio de la temporada acabar el 17. No puede pasar esto. El Sporting no puede estar peleando por salvarse", concluyó.