Jean Babin, uno de los capitanes del Sporting, confirmó ayer su salida. Como informó LA NUEVA ESPAÑA, el Sporting no le hará una oferta de renovación al jugador. “Javi Rico me ha dado un permiso para hablar y comunicar que no sigo en el Sporting y que se acaba mi vinculación. Me comunicaron ayer (por el sábado) que no iba a seguir. Quiero dar las gracias por estos seis años en el Sporting”, dijo el defensa nacido en Francia.

“Han sido muchos momentos de alegría y otros de tristeza; quiero dar las gracias a todos los entrenadores que he tenido en este tiempo”, repitió el defensa.