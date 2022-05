Las Palmas se lleva la victoria en la pachanga de El Molinón: 0-1, con gol festejado por la afición del Sporting

Sin ritmo y con el freno de mano echado, el Sporting cumplió con lo que quiso la mayoría de su afición. La Unión Deportiva Las Palmas se llevó una cómoda victoria en El Molinón para sellar su pase al play-off y restar opciones al Oviedo. Un puro trámite con los rojiblancos parando cada ataque entre los silbidos de sus propios seguidores, que festejaron como propio el tanto visitante. Los de Abelardo jugaron más a no recibir muchos goles, que a buscar la portería rival en un campo medio vacío de inicio, y altavoz después de las protestas hacia el consejo de administración y los propios jugadores por la pésima campaña del equipo.

Lo mejor fue ver consumido ya el final de la temporada para el Sporting. Ni hubo mucho interés, ni los pocos intentos fueron bien recibidos. Lo dejó claro El Molinón nada más iniciarse el partido. Gaspar se coló por el carril izquierdo, centró al primer palo a Pablo Pérez, y el remate del gijonés, blando, pero ajustado a la cepa del palo, se llevó los silbidos de un campo aún a medio gas. No se castigaba el error, se penalizaba la intención. La afición no quería ver ganar a su equipo por aquello de dificultar, en la medida de lo posible, el asalto del Oviedo a los puestos de promoción. El mensaje caló. Puma, Aitor y Bogdan fueron los siguientes en asomarse al área entre ruido de bronca. El Puma se atrevió a armar el disparo. Los otros dos, se quitaron de en medio. Mientras unos abroncaban cada aproximación rojiblanca, otros protagonizaban fuera del estadio unas protestas centradas en la figura de Javier Fernández, presidente y máximo accionista. Algunos de los participantes en la concentración ante las taquillas del municipal gijonés se fueron sumando a las gradas a medida que transcurrían los minutos.

El compadreo con el centenar de seguidores amarillos desplazados a Gijón fue constante. Tanto, que todo el campo coreó el primer gol amarillo, de Rafa Mújica, anulado por el VAR tras ayudarse con la mano los visitantes. No se había llegado a la media hora. Tardó poco Las Palmas en volver a encontrar premio. Ocho minutos más tarde, Pablo García derribó en el área a Rober cometiendo un claro penalti. Jonathan Viera adelantó a los visitantes para alegría de propios y extraños. Nunca fue tan querido Jonathan Viera en Gijón. A partir de ahí, más balón para Las Palmas y mucho pase horizontal, o como dicen los técnicos, pase de seguridad. La segunda parte se inició con dos cambios, con la entrada de Campuzano y Berto por Aitor y Puma, acompañados de cánticos pidiendo la dimisión de la directiva. Volvió el público a la zona de animación, aunque sus integrantes lo hicieron sentados, sin ningún gesto de apoyo a los suyos. Nada cambió. El inicio dio para que en la grada se celebrara que el Ibiza acaba de empatar en el Tartiere mientras continuaba el pacto de “no agresión”. Ni el Sporting atacaba, ni Las Palmas apretaba el acelerador.

Tan poco interés suscitaba el partido, que la afición aprovechó que Djuka se encontraba en un palco para entonar el “Djuka, quédate”. Fue de los pocos, si no el único, en clave rojiblanca al margen de los dedicados al palco. Sin fútbol ni ocasiones, las noticias rojiblancas se producían en forma de debut. Después de que Jordi Pola se estrenara formando parte del once, Diego Sánchez y Mecerreyes vivieron sus primeros minutos en el Sporting al sustituir a Pablo García y Gaspar, respectivamente. Fue precisamente la presencia de tanto guaje lo que dio algo de descaro y atrevimiento al equipo en un tramo final con más homenajes. Primero para Jordi Pola, sustituido por Gragera, premiado con una gran ovación por su buen partido en un día extraño. Después, para Jonathan Viera, distinguido, seguramente, por el talento que lleva años demostrando. Lo siguiente fue abroncar a Bogdan, que acarició el empate en un disparo cruzado tras un gran pase en diagonal de Pedro mejorado por Pablo Pérez de primeras. Por protestar, se protestó hasta los siete minutos de prolongación. Una gran mano de Mariño evitó el segundo antes del pitido final a un partido que más pareció una pachanga de verano. Fuel final el momento elegido para al afición para mostrar su desencanto por la campaña despachada. Bronca a sus jugadores y gritos de “esa camiseta no la merecéis” antes de centrar el enfado con el palco a grito de “directiva, dimisión”. Hubo también un último aplauso, esta vez para el árbitro, Prieto Iglesias, que pitó su último partido como profesional. Las Palmas le hizo pasillo. El Sporting le obsequió con una camiseta firmada por todo el equipo.