“No se puede repetir lo de este año”

Unipes es uno de los cinco colectivos sportinguistas (Tu Fe Nunca Decaiga, La 1905, Fernández Fuera y La Norte son los otros cuatro) que redactó hace escasos días un durísimo manifiesto contra la gestión de Javier Fernández. La asociación que preside Adrián Nuñez (La Felguera, 1985) ha anunciado que respaldará la protesta que está programada para hoy. “La gente quiere saber por qué el equipo ha pasado de tener un proyecto ilusionante a luchar por no bajar a Segunda B; no se puede volver a repetir lo de este año”, dice.

–El manifiesto es duro y conciso.

–No sé si es muy duro. Refleja el sentir de una parte del sportinguismo. Decimos lo que pensaban muchos asociados de Unipes.

–¿Cuándo surge la idea de publicar esa carta abierta firmada por cinco colectivos sportinguistas?

–Surge la última semana, después de que salieran las primeras convocatorias de manifestaciones. Creíamos que esta era la mejor forma para aglutinar la manifestación. Contra el Girona era un partido importante. En ese momento optamos por apoyar. Era lo que necesitaba el equipo.

–Con la salvación, el momento cambia.

–Y porque no se nos pidió formalmente participar. Esta vez sí que se pusieron en contacto con nosotros estos colectivos.

–¿Y por qué decidieron estar en la manifestación de hoy?

–Lo sometimos a asamblea. Y el respaldo fue unánime: cero abstenciones y cero votos en contra.

–¿Por qué es importante para ustedes manifestarse ahora? ¿Qué buscan vaciando El Molinón en los primeros minutos?

–Es muy importante. Porque se produce en un momento donde hay abiertos procesos legislativos para modificar la ley del Deporte tanto nacional como regional. Aparte de mostrar el descontento con una gestión determinada, los aficionados necesitamos esos cambios legislativos que nos permitan tener peso en la toma de decisiones. ¿Por qué queremos vaciar El Molinón? Mire... El otro día vimos en Valencia que tener el campo vacío era una imagen potente. Y en todas las manifestaciones se busca una imagen potente para que tenga repercusión. El Molinón hace quince días estaba a reventar y animando sin parar… Que ahora se vean gradas con aspecto triste creo que va a llamar la atención.

–Lleva tres años como presidente de Unipes, y aunque siempre ha confesado apostar por un modelo de gestión distinto, con peso para los aficionados, esta es claramente la primera ocasión donde se posiciona con claridad en contra de la gestión de Javier Fernández. ¿Por qué ahora?

–Con la pandemia no se pudo por motivos obvios. El año pasado fue un espejismo. El equipo parecía que tenía un proyecto y que era ilusionante. Pero lo de este año... Se ha muerto toda la ilusión. La gente quiere saber por qué ha pasado lo que ha pasado. El equipo ha pasado de tener un proyecto ilusionante e ir primero a luchar por no bajar a Segunda B. Por más difícil que esté la categoría y por más igualdad que haya con los topes salariales, el Sporting tiene que estar siempre luchando por subir y entre los primeros clasificados. No se puede repetir lo de este año. Hubo momentos que incluso el equipo ni siquiera competía.

–¿Las manifestaciones contra la gestión de Fernández dependen del balón?

– A ver como lo explico... Esa no es la postura de la asociación (Unipes) desde luego. Pero sí creo que la reacción de la gente y su enfado va ligado a los malos resultados deportivos. Con resultados, la gente no se preocupa tanto de cómo se gestiona el club. Cuando las cosas van mal es cuando se producen estos movimientos. Pero nuestro apoyo a estas propuestas siempre va sujeto a la decisión de la asamblea. Y los resultados de la misma siempre van a remolque de las sensaciones de la gente. Y las sensaciones de la gente suelen estar ligadas a cómo va el proyecto deportivo.

–¿Hay cierto resultadismo en la crítica al modelo de gestión?

–En el fútbol en general... Cuando descendimos en Málaga y ellos se clasifican para las semifinales de la Champions había seguidores que incluso estaban en el campo vestidos de árabes. Ahora no hay ninguno. El aficionado se deja arrastrar por el proyecto y resultados. Hay otra gente que quiere otro tipo de club y no una empresa. Aquí también se han dado protestas cuando las cosas iban bien. Pocas. Eso sí.

–¿Y si los resultados fuesen otros, Unipes estaría en contra de la gestión de Fernández?

–Creo que su gran déficit es la gestión deportiva. Por más que las peñas de Unipes aspiremos a otro modelo de gestión, si eso desaparece y cambia...

–¿Qué cree que debe cambiar para que el modelo de gestión sea exitoso?

–No sabría decir cambios concretos. Cuando tantas cosas salen mal no se puede pensar en que el problema es solo de los jugadores o entrenadores. Tanto en esas posiciones intermedias como en el consejo se han producido errores. Debería haber un cambio de caras. Llevas varios entrenadores en Segunda, dos directores deportivos, no sé cuántos jugadores… Habrá que ver si es algo ambiental.

–¿Algo ambiental? ¿Por qué?

–Siento que los jugadores en el Sporting se vuelven algo conformistas. No sé muy bien por qué.