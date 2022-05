Villalba: “Ha sido una temporada difícil; ahora quiero desconectar”

Fran Villalba recogió ayer el premio “Mahou Jugador Cinco Estrellas”, que reconoce con sus votos la afición al mejor futbolista de la temporada. “Gracias a la afición por este premio y por el apoyo. Ha sido una temporada difícil, pero hemos conseguido el objetivo”, dijo el valenciano, que empezó la campaña como un tiro y siendo diferencial hasta el punto de llevar a la entidad a ejecutar la opción de compra (unos 500.000 euros) que estipulaba la gestión que se llevó a cabo el pasado verano con el Birmingham.´

A pesar de su gran arranque,la segunda vuelta de la campaña fue, en cualquier caso, fue muy floja, siendo suplente en algunos encuentros con Abelardo, quien apuesta por otro perfil de jugadores para su estilo de fútbol, más vertical y directo y no tan combinativo como el que necesita el mediapunta valenciano para brillar.“El equipo hizo unos primeros tres o cuatro meses bastante buenos. Llegamos a ir líderes las diez primeras jornadas. Luego entremos en un bucle de no ganar y se nos fue complicando la cosa. El objetivo no ere ese. Nadie queríamos ese objetivo, pero era el que tocaba y lo hemos sacado”, añadió ayer el jugador. Villalba tiene previsto hacer las maletas para dejar Gijón, comenzando las vacaciones con los suyo se en Valencia. En principio, se le espera para iniciar la pretemporada en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo. El jugador será propiedad del Sporting hasta 2026, como desveló en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA. Pero esa situación contractual no implica que su continuidad en el proyecto esté garantizada. Ni mucho menos. El centrocampista también ve con buenos ojos la posibilidad de cambiar de aires. De hecho, su entorno lleva meses forzando para buscar una salida a partir de la siguiente campaña y deslizando que un cambio de aires es necesario. “Ahora a desconectar con la familia y los amigos. Y a volver con más ganas”, zanjó.