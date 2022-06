Eduardo Domínguez: “Ha sido la etapa más difícil de mi carrera y era la hora de hacer un cambio”

Eduardo Domínguez (Vigo, 54 años) llegó hace dos años al Sporting para dar un importante lavado de cara a la preparación física en Mareo. Ayer finalizó su etapa. Antes de dejar Gijón, atendió a LA NUEVA ESPAÑA en una amplia entrevista.

–Dos años intensos.

–De mucha exigencia. Por historia, afición y todo lo que conlleva la ciudad, el Sporting te somete a una exigencia personal importante. Aunque tenía un año más de contrato, era conveniente para mí y el club romper la vinculación contractual. En este club necesitas tener toda la energía. Estaba notando que cuando volviera de vacaciones igual no iba a tener la que quería trasmitir. Era la hora de un cambio.

–Tenía un año de contrato. Ha renunciado a cobrarlo.

–Entendí que si no le voy a prestar ningún servicio al club no tienen por qué pagarme nada. Ellos se han portado muy bien conmigo. Quiero agradecer el trato al consejo y a la dirección deportiva. Han sido dos años felices de trabajo. Pero quiero hacer un cambio. No podía pedir nada a nivel económico; que lo inviertan en aquello que necesiten.

–¿Ha sido la etapa más difícil de su carrera?

–Sí, sí. Sobre todo, cuando hubo confinamientos o tuvimos que trabajar en grupos. Pero ahí todos (cuerpo técnico, médicos...) nos remangamos para trabajar con esas dificultades. Solo puedo tener palabras de agradecimiento con los tres entrenadores. Genera fatiga que llegue un entrenador, luego otro, otro, y ganarse su confianza. Pero con ninguno he tenido problemas. Todo lo contrario. Deseo que el cuerpo técnico del Pitu tenga una temporada feliz.

–¿Percibió un ambiente de crispación?

–Mire, quedé alucinado con El Molinón el día del Girona. Ya había venido con otros clubes. Pero este estadio es increíble. Es un público exigente. Pero también entregado. Pero no sé, no sé qué pasa. La gente está crispada; es normal la decepción, pero no sé... Está crispada con el consejo y la dirección deportiva. Tanto el consejo, la dirección deportiva como los tres cuerpos técnicos se han entregado en cuerpo y alma para cambiar esta situación e intentar buscar soluciones. Nadie quería que pasara esto. Y que quede claro: al Sporting no le puede volver a pasar esto. Pero hay un ambiente de crispación en el entorno. ¡Incluso el año pasado! Estuvimos todo el año en play-off. Y había un ambiente de crispación que no entendía. Está claro que todos tenemos que reflexionar y corregir cosas. Pero, a veces, hay variables que no puedes controlar. Ni los técnicos, ni el departamento médico, ni tampoco el consejo metemos los goles.

–¿A qué se refiere?

– Hay cosas que llaman la atención. A nivel personal he tenido un trato excelente con todos los medios, pero hubo circunstancias que... llaman la atención. Críticas desde el punto de vista físico, leer que si el equipo no estaba bien. Este año, por ejemplo, el Sporting estuvo entre los cuatro que más metros recorrió por partido. Y de esfuerzos a alta intensidad, entre los ocho primeros. Me dolió también que se dijera lo que se dijo de mi hijo... Simplemente fue un alumno que quería hacer prácticas, como puede ser un ingeniero o un médico. Acabó la carrera y no hizo las prácticas en su momento por la pandemia. El Sporting lo acogió fenomenal. Y para él fue un sueño hacer las prácticas en el Mareo. También creo que en algunas circunstancias se le dio un trato malo a Gallego y a Martí. Incluso no puede ser que el presidente del Sporting, se llame como se llame, no pueda salir a la calle.

–Ha hecho cambios en la preparación física de la base.

–Al llegar tenía dos misiones: la preparación física del primer equipo, y el área del fútbol base. Mareo siempre fue y será una referencia en la formación de jugadores. Cuando me presentan esta opción, dije: ‘Ir a Mareo tiene que ser algo muy motivante’... Intenté dar un paso más en la estructura. A pesar de que parezca que está todo mal, se han dado pasos en la formación física de la base tanto en el incremento de personal de recursos humanos como también de recursos materiales. En el filial se incorporó la figura del readaptador físico; en el fútbol base se incorporaron dos readaptadores para que los lesionados tuvieran una atención personalizada; en División de Honor y Liga Nacional otro preparador físico; en los dos cadetes se ha incorporado preparadores físicos; y en infantil, alevín y benjamín también tienen preparadores físicos. Se ha hecho con mucho esfuerzo. Intenté buscar gente de Gijón, por tema de apego. No hay que confundir resultados deportivos con el proceso de trabajo. La idea está y los hábitos se han instaurado. Otra cosa son los resultados de cada semana. Que uno sea campeón… Entran otros factores.

–¿Se han sentado las bases para el futuro?

–Sí, de una metodología y de una inercia de trabajo. Hemos establecido que tanto el equipo División de Honor, el Liga Nacional y el cadete hayan vuelto a trabajar la fuerza, que es un componente importante de cara al futuro; se creó un grupo especial de jugadores jóvenes del Liga Nacional; y otro para el División de Honor. En vez de irse fuera, han tenido la oportunidad de trabajar en Mareo. Pero si de algo me voy contento es que por el tema covid. Los jóvenes no tenían un lugar para hacer un trabajo de fuerza porque cuando llegué el gimnasio era exclusivo al primer equipo. Y el club me dio todas las facilidades para habilitar la cabaña para que los guajes tuviesen su espacio de trabajo. Otra de las cosas de las que más me alegro es que se haya ampliado el gimnasio para mejorar la calidad del entrenamiento del primer equipo.

–Abelardo recalca que se necesitan cambios en la base y formar jugadores más físicos.

–Por un lado, está el modelo de juego. Estoy de acuerdo con Abelardo en que el estilo de juego debe ser esa forma de jugar: vertical, intensa, típica de los norteños. Después, claro, está el perfil de cada jugador. Si fichas a un cadete o a un infantil, lo fichas con 13 años. En la captación de talentos lo fichas porque entiende el juego, juega con las dos piernas... Cuando llega con 13 años hasta que llega al primer equipo con 20, pasan siete. Esos siete años son claves. Es decir: que si no llega al primer equipo no sea por una cuestión física. Que sea por cuestiones técnicas.

–Da la sensación de que más allá de Gragera o, ahora, Pola, a muchos les falta físico. Están por hacer.

–Puede ser. Hoy el fútbol profesional exige unas cualidades físicas impresionantes. Imagine que en el cadete hay, no sé, tres jugadores: un lateral, un mediocentro y un delantero que pueden llegar al primer equipo. Si vemos que necesita un trabajo físico, que tiene limitaciones, es cuando hay que comenzar a trabajar.

–Con CVC el Sporting desarrollará más Mareo.

–No poderlo disfrutar es una de las cosas que más pena me da. Si el Sporting mantiene su filosofía de cantera y la inversión en infraestructuras que tiene pensado hacer con CVC en Mareo, conseguirá seguro asentarse en Primera. Y Mareo será, al fin, un centro de alto rendimiento.