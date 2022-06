José Antonio Morga, un preparador físico “de carácter” que “aprieta y convence”

“Tiene un carácter fuerte, pero siempre encaminado a sacar el máximo de cada jugador”. Pocos conocen tan bien a José Antonio Morga Soto (Santomera, Murcia, 3-3-1979) como José Manuel Aira. El que fuera futbolista del Sporting trabajó con el nuevo preparador físico rojiblanco durante cuatro temporadas. “Cuando llegué al Murcia y bajamos administrativamente a Segunda B, me entrevisté con él y me convenció rápido”, recuerda del inicio de una relación que les llevó después a Albacete, conjunto con el que ascendieron a la categoría de plata. Le desea todos los éxitos de Gijón y advierte. “No es un preparador físico al uso. Entiende el juego y es capaz de amoldar las necesidades que tenga el equipo a nivel técnico o táctico, al trabajo condicional (fuerza-velocidad)”, subraya.

«Me lo presentó Urbano. No es un preparador físico al uso; entiende el juego y lo amolda al trabajo» José Manuel Aira - Exjugador del Sporting

José Antonio Morga ya se ha puesto manos a la obra. El nuevo “Pf” del Sporting estuvo ayer en Mareo para reunirse con el cuerpo técnico rojiblanco y perfilar ya sobre el terreno la que será la próxima temporada del Sporting. Firma por un año, vinculación que va unida directamente a la de Abelardo, su gran valedor para un nuevo proyecto en el que restan aún muchas caras nuevas. “Se va a adaptar rápido. Hemos hablado de ello. En Mareo se respira fútbol”, comenta Aira sobre lo que se encontrará Morga en Gijón.

Han sido más que compañeros durante cuatro temporadas. De las palabras de José Manuel Aira se entiende que su relación con el preparador físico del Sporting ha trascendido a lo laboral. “Me lo presentó Urbano”, descubre sobre su primera toma de contacto. Al Urbano al que se refiere es Santos Palicio, gijonés, exjugador del Sporting y adjunto a la dirección deportiva del Alavés. “Es una persona muy exigente, pero a la vez capaz de convencer al futbolista hacia donde quiere llevarle. Eso sí, cuando empieza el trabajo, aprieta. El entrenador casi se puede desentender, porque es capaz de exigir y apretar como el que más”, subraya.

José Manuel Morga cursó estudios en la UCAM de Murcia y desde el año 2000 lleva ligado a distintos equipos. En el Real Murcia estuvo durante doce temporadas antes de ser repescado por José Manuel Aira en 2014. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tiene un máster por la Federación Española de Fútbol y otro en Coaching y Liderazgo Deportivo. “Cuando el Albacete cambió de propiedad y nos cesaron, fue cuando inició su etapa en el Alavés”, detalla Aira. Allí, en Vitoria, conoció a Abelardo, con el que compartió cuerpo técnico en el conjunto babazorro. También coincidió con Borja de Matías, analista y el coach Joseba del Carmen, dos de las personas que ya han acompañado al Pitu en este final de campaña.

“Va a estar en un lugar que hoy por hoy te ofrece el máximo nivel. El Sporting estará en Segunda División, pero en cuanto recursos a nivel humano y material los tendrá todos”, dice Aira de la aventura iniciada por su amigo. Promete acercarse por Gijón para saludarle y vivir de cerca este nuevo reto siempre que le permitan los horarios. Ahora, Aira está a la espera de decidir su futuro tras no lograr rescatar al UCAM Murcia del descenso a Segunda RFEF tras asumir el banquillo en el tramo final de la campaña. “Era una situación complicada porque llegamos a falta de once jornadas, pero hay que atreverse y a la vez era un desafío ilusionante. He vivido dos meses muy intensos y ahora toca aguardar a lo que pueda suceder. Seguro que aprovecharé para ver Mareo, al Sporting y también a Morga”, concluye Aira.