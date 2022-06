“El Sporting es el club de mi vida, me voy en paz porque lo di todo”

Por momentos se ríe. En otros los ojos le brillan bajo la amenaza de derramar alguna lágrima. Jean Syvain Babin (Corbeil-Essonnes, Francia, 14-10-1986) asegura que “todavía no me ha dado tiempo a echar de menos al Sporting”. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA en Mareo para hacer balance de sus seis años vinculados al club rojiblanco. “Mañana (por hoy) todavía volveré a entrenarme con Jony”, apunta. Y de ahí, punto y final. Advierte que estaba dispuesto a seguir, al menos, un año más. También entiende la decisión del club de no renovarle. “Si fuera el entrenador haría lo mismo”, dice.

–¿Qué ha sido para usted el Sporting?

–El club de mi vida, incluso por delante del Alcorcón. Es en el que más años he estado y será así para siempre. Me queda fútbol, pero no tanto. Gijón lo es todo para mí. El cariño que me da la gente es brutal.

–¿Qué le ha quedado por hacer?

–Subir a Primera.

–¿Recuerda cómo fue su fichaje?

–Paco Jémez era el entrenador del Granada. Me dijo que no iba tener oportunidades. Mi agente se lo comentó a Nico Rodríguez, que tenía mucha confianza en mí de Alcorcón. Me llamó y a continuación lo hizo el Pitu. Me decidí en un par de semanas. Lo que se tardó en negociar el contrato.

–¿Qué faltó ahora para renovar?

–No lo sé. Mis números están ahí. Fui el central con más minutos. No hay que buscar argumentos. Se tomó la decisión y se respeta. Se necesitan caras nuevas.

–¿Qué quiere hacer ahora?

–Intentar competir un par de años más en España, en Segunda. Llevo desde 2008 aquí. Me siento más español que francés, siempre con Martinica por delante.

–¿Si le llama Torrecilla, le cogerá el teléfono?

–(Se ríe) Sí. Seguramente aquel capítulo con él fue lo peor de mi etapa aquí.

–Usted tiene pinta de tener mal genio.

–A las buenas soy un cacho de pan, pero si me mienten a la cara...

–En aquel tiempo era muy defensor de Rubi. Lleva dos ascensos.

–Le defendí y el tiempo me dio la razón. Sabía que era bueno que continuase aunque hubiéramos bajado a Segunda. Me alegra que le vaya bien.

–¿Le falta al Sporting paciencia?

–Sí. Es difícil en el fútbol moderno. Es buena esa estabilidad. En el Sporting se puede mejorar en esto. Ojalá el Pitu se quede muchísimo tiempo.

–¿Qué va a hacer sin su inseparable Aitor García?

–(Se ríe). No lo sé. Es como un hermano. Ahora en verano bajaré a su pueblo. Estoy acostumbrado a vivir lejos de mucha gente que quiero. Nos arreglaremos.

–¿Qué echará de menos?

–Todo. El día a día y, sobre todo, a la gente.

–¿El jugador que más le hizo sufrir?

–Luis Suárez, el del Barça. Era un búfalo.

–¿Su mejor partido?

–Creo que hubo muchos (se ríe). Uno con José Alberto, ante el Almería. Marqué y ganamos 4-2. A nivel colectivo, la temporada que más disfruté fue la pasada, con David Gallego.

–Una anécdota.

–No sé. Si es en plan bromas, Lora era bastante bromista. Y de los buenos. Nos escondía las zapatillas...

–¿Qué será de usted después del fútbol?

–Quiero ser entrenador. No de base, profesional. No sé si valdré o no. Ya veremos.

–Deje un mensaje a la afición.

–Ha sido muy bonito mientras duró. Parece una frase hecha, pero es así. Espero que me traten igual con el paso de los años. Puedo irme en paz, porqué sé que la afición siente que lo he dado todo cuando me puse esta camiseta.