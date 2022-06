“Mi objetivo es la próxima temporada es ir al Europeo sub-21 y devolver al Sporting donde merece”

Asegura que no quiere que lleguen las vacaciones. “Estoy disfrutando tanto ahora, que no quiero que esto se acabe. Ya habrá tiempo de desconectar”, afirma José Gragera Amado (Gijón, 14-5-2000) sobre su regreso a la sub-21. Atiende la llamada de LA NUEVA ESPAÑA en Belfast. Faltan unos minutos para la cena y mata la espera en su habitación del hotel de concentración (compartida con Guille Rosas) viendo el Girona-Almería junto a Rodri y Francés, futbolistas del Betis y el Zaragoza, respectivamente. Hoy, junto al también rojiblanco Guille Rosas, se enfrenta a Irlanda del Norte (Inver Park, 14.00 horas).

–¿Qué cree que le ha llevado de vuelta a la sub-21?

–Tener continuidad y jugar partidos. Eso hace que te convoquen. No he hablado con el seleccionador de ello ( se refiere a su ausencia en las anteriores convocatorias). Dedicamos todo el tiempo en centrarnos en el próximo partido. Tengo muchas ganas de jugar, pero el mero hecho de entrar en la citación es ya una alegría. Es un privilegio poder estar aquí.

–España sub-21 tiene ya la clasificación para el Europeo resuelta.

–Da igual que estemos matemática clasificados, hay que ganar todos los partidos. Es la idea que nos transmiten. Aquí no puedes bajar el pie del acelerador. Si lo haces, sabes que en la próxima lista estás fuera.

–Han regresado usted y Guille ¿Qué le falta a Gaspar para volver también a la lista de Luis de la Fuente?

–La continuidad de la que hablaba antes. Sin eso es imposible.

–¿Cómo ha sido el final de temporada?

–En el plano individidual, bien por recuperar la titularidad, pero a nivel colectivo no fue la mejor para el Sporting. Acabamos aliviados, pero la permanencia en Segunda no puede ser el objetivo del equipo.

–¿Qué les dio Abelardo para reaccionar?

–Su llegada nos ayudó mucho. Es de Gijón, de la casa y conoce de sobra al sportinguismo. Llevo poco tiempo como profesional, pero ha sido la temporada más dura que he vivido, sin duda. Creo que todo futbolista debe pasar por algo así, pero no se puede repetir. Por ahí van los tiros de cara a la próxima temporada y en eso se está trabajando.

–¿Javi Rico y el Pitu ya han hablado con usted?

–Tras el último partido tuve que incorporarme a la selección y no tuve ninguna conversación con ellos sobre los planes de futuro. Me despedí solo de Valiente, Babin y de compañeros que ya sabían un poco su futuro. Supongo que con el club hablaré a la vuelta.

–¿Qué planes tiene usted?

–He sido muy claro siempre que me ha tocado hablar: todo lo que sea bueno para el Sporting, será bueno para mí. No me cansa hablar sobre si hay posibilidad de un traspaso, porque eso significa que algo estaré haciendo bien, lo que puede resultar cansino es repetir lo mismo a esa pregunta, pero es así.

–¿Ya echa de menos a su inseparable Pedro Díaz?

–(Se ríe). No. Mantenemos contacto. Me llama y me pregunta. Me pide que le cuente cosas. Si no nos llamamos a diario, lo hacemos cada días. También tenemos un grupo de wasap de amigos.

–¿Qué objetivo se marca para la temporada que viene?

–Que no estemos tan agobiados como en esta temporada y que consigamos devolver al Sporting a los objetivos que se merece.En la selección, participar en el Europeo sería un sueño cumplido.