Kravets: «El Sporting es un grande y me habría gustado seguir»

Vasyl Kravets (Leópolis, Ucrania, 24 años) hace hoy las maletas. Deja Gijón y el Sporting después una temporada de contrastes y en la que el lateral izquierdo terminó pasándolo realmente mal por la invasión de Rusia a su país. Kravets habla por primera vez desde su salida con LA NUEVA ESPAÑA. Se expresa tal y como es: sincero, directo, contundente. Confiesa que la guerra le mermó en su rendimiento. Y se muestra agradecido al Sporting. Pero también algo triste por el hecho de no seguir.

–Se ha terminado su temporada cedido en el Sporting y regresa al Leganés. ¿Cómo se encuentra?

–Triste. A mí me habría gustado seguir.

–¿Qué le trasladaron en la reunión del pasado lunes?

–Que volvía al Leganés. Javi Rico me dijo que soy buena persona y buen jugador, pero que no me querían.

–¿Y cómo se encaja esa decisión?

–No estoy enfadado; estoy triste porque quería y quiero seguir en el Sporting. Le tengo mucho respeto a Javi Rico y al club. Pero estoy un poco, no sé, un poco decepcionado por no seguir.

–¿Estaba contento en el Sporting?

–¡El Sporting es un grande! Y somos como una familia: empleados, jugadores, técnicos... Estaba muy feliz en el club y en la ciudad. Me gusta mucho Gijón. Mi familia estaba muy a gusto. Ha sido un año complicado. Me pasó un poco de todo. Pasé momentos muy buenos y momentos muy malos. Luego empezó la guerra. Y fue ya todo muy difícil.

–Entiendo.

–Noté un bajón en mi rendimiento después de la guerra. Fui un poco peor futbolista. No podía ni concentrarme. Me costó mucho.

–Le tocó vivir una pesadilla.

–Sí. Fue una pesadilla. Horrible. Horrible, sí. Los primeros días no podía ni dormir. Me costaba mucho no pensar en lo que estaba pasando en mi país. Vivía cada día muy preocupado por lo que le podía pasar a mi familia.

–¿Está muy identificado con su país?

–Quiero mucho a Ucrania. Mi padre sigue allí. Pero mi madre lleva tiempo con nosotros. Está a salvo.

–¿Y no pensó en parar de competir?

–¿En parar? No, no. Entrenar y jugar era lo único que me llevaba la cabeza a otro lado. El Sporting me dijo que si quería descansar unos días. Les dije que no.

–¿Quiso ir a la guerra a ayudar a su país?

–Quería ayudar, sí.

–¿Qué le dijeron en el Sporting?

–Me mandó un mensaje el presidente. Me dijo que el club estaba conmigo para apoyarme en todo lo que necesitase.

–¿Habló también con Javi Rico?

–Sí.

–¿Qué le trasmitió?

–Que era mejor que me quedase.

–El Molinón le brindó una sonora ovación como homenaje en su primer partido.

–Uf. Sí. Eso fue increíble y muy emocionante. Entendí que ellos me ayudaban para darme energía para jugar. Escuché esos aplausos y dije “tengo que morir en el campo por ellos”. La gente en Gijón, en Asturias, fue muy buena conmigo. Todos se portaron muy bien.

–¿Qué falló este año?

–No sé. Empezamos bien. Luego las cosas salieron mal. Tuvimos algo de mala suerte. Creo que tenemos muy buen equipo... Al final, acabamos muy mal. Pero no quiero recordar las cosas malas. Me quedo con las cosas buenas.

–¿Qué impresión le causó Abelardo?

–Nos dio mucha confianza. Abelardo tenía que haber llegado mucho antes. Igual si llega antes habríamos hecho mucha mejor temporada.

–El Sporting quiere que Djuka sea uno de los grandes líderes del próximo proyecto.

–Djuka es un buen jugador. El Sporting es su casa. Sí, sí, se tiene que quedar en el club. Porque además aquí la gente le quiere mucho, tiene la confianza del club y está feliz. A veces es mejor estar en un club donde eres el líder que salir a otro donde igual no tienes ese protagonismo. Creo que él se quiere quedar. Le veo quedándose un año más en el Sporting.