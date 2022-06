“Es alucinante que no se pueda vivir un derbi asturiano con normalidad”

David Docal (Madrid, 47 años) es Director del Centro de Estudios e Iniciativas sobre Discriminación y Violencia (CEIDIV). Ayer fue una de las grandes personalidades invitadas al primer congreso “Cosas de nuestro fútbol”, organizado por la Federación de Peñas Sportinguistas. El acto celebrado en la sede de la Federación Asturiana de Fútbol fue todo un éxito y contó con una nutrida asistencia de aficionados y distintas personalidades vinculadas con el fútbol. Docal atendió después a LA NUEVA ESPAÑA.

–La violencia vuelve a irrumpir con mucha fuerza en el deporte. ¿Por qué?

–No pasa en el deporte, sino que sucede en el fútbol. Se ha convertido en un escaparate donde mostrar sus ideologías. Toman el fútbol como un escenario donde divulgan su odio.

–¿La violencia en el fútbol todavía sigue teniendo detrás un trasfondo político?

–No, no es por política; todo viene por ideologías.

–Pero los problemas que provocan con su violencia son diversos. Por un lado la violencia entre sus víctimas, pero también el temor entre quienes quieren únicamente disfrutar del fútbol como lo que es, un espectáculo deportivo.

–Así es. Los ultras son una lacra que hay que erradicar. Necesitamos que los aficionados que creen en los valores del fútbol tengan espacio y apartar a estos que solo buscan violencia y el odio. Los ultras no son cuatro amigos de catorce o quince años que hacen un botellón; estamos hablando de personas maduras, padres de familia, que convierten el fútbol en un escaparate de una ideología, ya sea de extrema izquierda o de extrema derecha.

–En París, los aficionados del Madrid o del Liverpool tuvieron que soportar violencia y delincuencia. ¿Estás imágenes no son muy preocupantes? Provocan el miedo y la desconfianza en los seguidores.

–Preocupa mucho lo que se ha vivido en París. Tenemos que reflexionar. Y la mejor manera de hacerlo es invertir en formación.

–No es fácil encontrar un equilibrio entre garantizar la seguridad ciudadana y evitar que las medidas extremas de seguridad terminen con el espectáculo. Los desplazamientos en burbuja han terminado con la esencia del derbi asturiano. ¿Cree que las medidas propuestas por Delegación del Gobierno son extremas?

–Lo que hay que hacer no es alejar a los aficionados, sino hacerlo con los radicales. Esos no tienen cabida. Con su violencia el radical solo provoca acabar en la cárcel, en el hospital o en el cementerio. Tenemos que erradicar la violencia. Es alucinante que no se pueda vivir un derbi asturiano con normalidad.

–Entiendo. Pero con estas medidas de seguridad al final salen perjudicados aquellos que no tienen intención alguna de provocar incidentes. Al final, ganan los radicales y pierde el espectáculo.

–Quizá habría que redimensionar los dispositivos de seguridad. Afrontarlos de otra forma. Pero eso es más costoso. Estamos hablando de cambiar protocolos, medidas de seguridad. Si queremos cambiarlos se necesita que tanto las directivas de ambos clubes (Sporting y Oviedo) propongan.

–Los jugadores del Sporting no dieron un buen ejemplo en el último derbi.

–Los jugadores son líderes como transmisores de lo que debe pasar. Deben concienciar a la afición de lo que debe ser un derbi. Las directivas, igual. Mira, Aficiones Unidas es el mejor ejemplo.

–Los primeros que deben dar ese paso adelante son los propios clubes trasladando mensajes cordiales.

–Los clubes (Sporting y Oviedo) tienen que poner todo de su parte, claro, también los aficionados. Si lo único que se trasladan son declaraciones duras, todo eso contribuye a alimentar el odio.

–¿Ve posible que en el derbi asturiano se vuelva a vivir ese ambiente festivo que había en los derbis de antaño? El ambiente se ha enrarecido.

–Si lo hemos visto en los años 90, ¿cómo no se va a ver un derbi asturiano con un ambiente normal en pleno siglo XXI? Es surrealista que el derbi asturiano no pueda ser normal. Seguro que volverá.